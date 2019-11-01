Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de zirve mücadelesi veren Trabzonspor’un yabancı oyuncuları attıkları 16 golle, ligde 12 takımın kaydettiği golden daha çok gole imza attı. Son iki sezondur transfer ettiği yabancı oyuncularından önemli verim alan bordo-mavili kulüpte, bu sezon da lejyonerler yüzleri güldürüyor. Süper Lig’in 9. haftası geride kalırken Trabzonspor’un attığı 19 golün 16’sı yabancı oyunculardan geldi. İki defa da Abdulkadir Ömür ve Yusuf Sarı rakip fileleri havalandırdı. Bir golü ise rakip kendi kalesine attı.



> Sörloth başı çekiyor

Ligde A.Gücü, Göztepe, Kayseri, G.Saray, Denizli, Ç. Rizespor, Antalya, Beşiktaş, Konya, G.Birliği, Kasımpaşa ve Gaziantep’ten daha fazla gole imza atan lejyonerler, yabancı transferlerin tartışıldığı bir ortamda göz kamaştıran bir performans ortaya koyuyor. Bordo-mavililerde Sörloth altı, Nwakaeme, Sosa ve Sturridge ikişer gol attı. Ekuban, Avdijaj, Novak ve Pereira birer gol kaydetti. Campi, Fernandes, Mikel, Onazi ve Hosseini ise henüz golle tanışamadı.



Özel ziyaretçiler

Down sendromlu sporcular Emre Akman ve Oğuz Bulut, dün Trabzonspor’un antrenmanını ziyaret etti. ‘Gönüllülük Yılı’ kapsamında gerçekleştirilen ziyarette çocuklar, takımın kalecisi Uğur Akman’a penaltı attı.