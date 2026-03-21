Dünya Rusya-Ukrayna savaşını bitirecek formülü ararken, Ukrayna kanadından barış masasının tek adresi olarak Ankara gösterildi.

Rusya-Ukrayna savaşında çözüm arayışları sürerken, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi ve Kırım Tatar Halk Meclisi'nin Başkan Yardımcısı Nariman Celal'den, tarihi bir açıklama geldi.

Ukrayna Radyosu'na konuşan Büyükelçi, Ankara'nın hem Ukrayna hem Rusya hem de ABD ile iş ilişkilerini sürdürebilen tarafsız bir mekan olarak eşsiz bir konuma sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'nin uluslararası çatışmalardaki arabuluculuk deneyiminin altını çizen Büyükelçi, barış masasının tek adresini Ankara olarak gösterdi.

"ERDOĞAN PUTİN'E ULAŞABİLECEK NADİR LİDERLERDEN BİRİ"

Celal, Türkiye'nin sadece bir mekan sağlamakla kalmayıp, sürecin asıl yürütücüsü olduğunu dile getirdi.

Rusya'yı masaya çekmek için yürütülen diplomatik trafiği de aktaran Büyükelçi, "Putin'e bu savaşı bitirmesi ve bir anlaşmaya varması gerektiğini iletebilecek birkaç ülkeden biri Türkiye, bunu yapabilecek birkaç liderden biri de Erdoğan'dır. Bu, Türkiye için büyük bir avantaj ve dünyada üstlendiği çok önemli bir roldür" şeklinde konuştu.

UKRAYNA'NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE TAVİZSİZ DESTEK

Moskova ile yürütülen yakın temaslara rağmen Ankara'nın 2014'ten bu yana Ukrayna'nın egemenliğini tutarlı bir şekilde desteklediğini hatırlattı. Türkiye'nin adil ve kalıcı bir barışın sağlanmasında doğrudan etkisinin olduğunu belirten Büyükelçi, savaşın sonsuza kadar süremeyeceğini ve Türkiye'nin bu krizin çözümünde başrolü oynayacağına inandığını dile getirdi.

HAKAN FİDAN: "ORTA DOĞU UKRAYNA'YI UNUTTURMAMALI"

Diğer yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın uyarısına da yer verildi. Fidan, Orta Doğu'daki gerilimin Ukrayna ile Rusya arasında sağlanacak adil ve kalıcı barış çabalarını gölgelememesi gerektiğini vurgulamıştı.

"TÜRKİYE, UKRAYNA GÖRÜŞMELERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA HAZIR"

RIA Novosti kaynaklarına göre Bakan Fidan, "Türkiye’nin Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak bir sonraki müzakere turuna ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu bir kez daha teyit etti.” dedi.

Dışişleri Bakanlığından bir kaynakta ise 'Fidan, Lavrov ile ayrıca Orta Doğu’daki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik tedbirler ve müzakere sürecine dönüş konularını da görüştü.' ifadeleri yer aldı:

"Görüşme sırasında taraflar, bölgedeki savaşların hızlı bir şekilde sona erdirilmesi ve müzakere sürecine geri dönülmesi için atılabilecek adımlar hakkında görüş alışverişinde bulundu."

