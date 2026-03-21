Dünya çapında büyük ilgi gören MotoGP Dünya Şampiyonası’nın ikinci ayağı bu hafta Brezilya’da başlıyor. Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, sezonun ikinci yarışı için piste çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Toprak Razgatlıoğlu MotoGP yarışı saat kaçta, hangi kanalda?

MotoGP sezonunun heyecanı hız kesmeden sürerken, Tayland Grand Prix’sinde kariyerinin ilk yarışını koşan Toprak Razgatlıoğlu bu hafta Brezilya’da yeniden başlangıç çizgisine çıkacak. Yarış takvimi ve yayın detayları sporseverlerin odağında yer alıyor.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU MOTOGP YARIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bu sezon ikinci MotoGP mücadelesi 21 Mart Cumartesi ve 22 Mart Pazar tarihlerinde Brezilya’nın Goiania kentinde bulunan Autodromo Ayrton Senna pistinde düzenlenecek. Sprint yarışı Cumartesi günü TSİ 21.00’de başlayacak ve pilotlar 31 tur üzerinden kıyasıya mücadele edecek. Ana yarış ise Pazar günü yine TSİ 21.00’de başlayacak ve dünya şampiyonası puanları için kritik anlara sahne olacak.

Kariyerindeki ilk MotoGP yarışına bu sezonun ilk etabı Tayland Grand Prix'inde çıkan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, mücadeleyi 17. bitirdi. Brezilya’daki mücadele, genç pilot için hem deneyimini artırma hem de puan hedefini yukarı taşıma adına büyük fırsat sunuyor. Yarışın takvimi MotoGP takipçileri tarafından yakından takip ediliyor.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU MOTOGP YARIŞI HANGİ KANALDA?

Sezonun ikinci MotoGP yarışı Türkiye’de S SPORT ve SPORT PLUS kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

MOTOGP DÜNYA ŞAMPİYONASI PİLOT SIRALAMASI İLK 5

Marco Bezzecchi (İtalya): 25 puan Pedro Acosta (İspanya): 20 Raul Fernandez (İspanya): 16 Jorge Martin (İspanya): 13 Ai Ogura (Japonya): 11

