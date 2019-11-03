Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çaykur Rize galibiyeti Cimbom adına çok anlamlı ve değerliydi. Kötü gidişe (şimdilik) son veren ve mücadele anlamında teknik direktör Fatih Terim’i mutlu eden yerli Aslan ağırlıklı bir kadro vardı sahada. Ki bunun mesajı da Belhanda, Mariano, Feghouli ve Nzonzi gibi isimler için “Vazgeçilmez değilsiniz” şeklindeydi. Bu tür değişimlerin ilerleyen haftalarda da olabileceğini vurgulayan Galatasaray’ın hocası Terim “Oynamayan ‘ben neden yokum’ demek yerine üzülmeli, reaksiyon göstermeli, idmanda forma çabasını göstermeli” dedi. Terim, genelde kulübede değerlendirdiği Rize maçında ise on bire koyduğu oyuncuların mücadelesinden memnun olduğunu ifade etti.

Geleceğe harcama

Direkt değil ama dolaylı yoldan Radamel Falcao transferine göndermede bulunan tecrübeli teknik adamın basın toplantısındaki mesajı ise yönetimeydi. Terim “Ülke olarak transfer yaparken oyuncuların geçmişine harcama yapıyoruz, halbuki geleceğine harcama yapmamız gerekir. Bunu Galatasaray’ın prensibi haline getirmeliyiz. Bu, zaten altyapıya bakış açımı gösteriyor” dedi. Yönetimin aylarca peşinden koştuğu ve yüksek maliyeti sebebiyle takım dengesini bozduğu düşünülen Falcao’dan da şu anda verim alınamıyor. Geçmiş kariyerine bakılarak alınan 33 yaşındaki forvet sakatlığı sebebiyle kritik süreci tedaviyle geçiriyor. Sahalara ne zaman döneceği ise kesin olarak bilinmiyor.