Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa, evinde Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Mücadeleye ilk 11'de başlaan Kasımpaşa'nın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, maçın 33. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Quaresma, gelecek hafta Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe maçında, takımını yalnız bırakacak.
Quaresma Fenerbahçe maçında yok
03.11.2019 - 17:50 | Son Güncelleme: 03.11.2019 - 18:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yeni Malatyaspor maçında sarı kart gören Kasımpaşalı Ricardo Quaresma, gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.
Etiketler : Quaresma,Fenerbahçe,maç,
660322 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/660322.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Alanyaspor
9
5
3
1
8
18
2
Fenerbahçe
9
5
2
2
9
17
3
Malatyaspor
9
5
1
3
12
16
4
Trabzonspor
9
4
4
1
7
16
5
Sivasspor
9
4
3
2
5
15
6
Başakşehir
9
4
3
2
4
15
7
Galatasaray
9
3
4
2
0
13
8
Beşiktaş
9
3
3
3
-1
12
9
Konyaspor
9
3
3
3
-2
12
10
Gaziantep FK
9
3
3
3
-4
12
11
Kasımpaşa
9
3
2
4
-1
11
12
Denizlispor
9
3
2
4
-1
11
13
Çaykur Rizespor
9
3
2
4
-6
11
14
Antalyaspor
9
3
2
4
-7
11
15
Göztepe
9
2
3
4
-3
9
16
Ankaragücü
9
2
3
4
-7
9
17
Gençlerbirliği
9
1
3
5
-2
6
18
Kayserispor
9
0
4
5
-11
4
Süper Lig Fikstür
10.Hafta Maçları
01.11.2019 20:30
Galatasaray 2 - 0 Rizespor
02.11.2019 15:00
Konyaspor 1 - 1 Gençlerbirliği
02.11.2019 17:30
Alanyaspor 0 - 0 Başakşehir
02.11.2019 17:30
Trabzonspor 0 - 1 Göztepe
02.11.2019 20:00
Antalyaspor 1 - 2 Beşiktaş
03.11.2019 14:00
Denizlispor 0 - 2 Sivasspor
03.11.2019 16:30
Kasimpaşa - Yeni Malatyaspor
03.11.2019 19:00
Kayserispor - Fenerbahçe
04.11.2019 20:00
Ankaragücü - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniye
9
5
2
2
8
17
2
Hatayspor
9
5
2
2
4
17
3
Fatih Karagümrük
9
4
4
1
6
16
4
Balıkesirspor
9
5
1
3
5
16
5
Akhisar Bld.Spor
9
5
1
3
3
16
6
Altay
9
4
3
2
3
15
7
Bursaspor
9
6
0
3
2
15
8
Erzurum BB
9
4
2
3
2
14
9
Keçiörengücü
9
3
5
1
1
14
10
Adana Demirspor
9
2
5
2
3
11
11
İstanbulspor
9
2
5
2
0
11
12
Menemen Belediyespor
9
3
2
4
-4
11
13
Osmanlıspor
9
4
1
4
-2
10
14
Boluspor
9
2
2
5
-2
8
15
Giresunspor
9
2
2
5
-7
8
16
Adanaspor
9
1
4
4
-5
7
17
Altınordu
9
1
2
6
-8
5
18
Eskişehirspor
9
1
1
7
-9
-5
PTT 1. Lig Fikstür
10.Hafta Maçları
02.11.2019 14:00
Hatayspor 3 - 2 Altay
02.11.2019 16:30
Menemenspor 1 - 0 ümraniyespor
02.11.2019 16:30
Adanaspor 0 - 0 Boluspor
02.11.2019 19:00
Akhisarspor 1 - 1 Adana Demirspor
03.11.2019 14:00
Keçiörengücü 0 - 0 Giresunspor
03.11.2019 16:30
Karagümrük - Erzurumspor
03.11.2019 16:30
Eskişehirspor - Osmanlispor
03.11.2019 19:00
Altinordu - Istanbulspor
04.11.2019 19:00
Bursaspor - Balikesirspor