Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Arda Kardeşler, Erdinç Sezertam, Süleyman Özay

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Miguel Lopes, Poulain (Dk. 27 Levent Gülen), Abdennour, Yasir Subaşı, Djedje, Şamil Çinaz, Mensah, Bilal Başacıkoğlu, Umut Bulut, Adebayor

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Zanka, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Gustavo, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Moses, Rodrigues, Muric

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında, Moses'ın kale alanına gönderdiği pasta ön direğe koşu yapan Muric, önünden geçen topa dokunamayınca meşin yuvarlak auta çıktı.

26. dakikada Fenerbahçe'nin kullandığı köşe atışında savunmadan dönen topu iyi takip eden Moses, altıpas içerisinde meşin yuvarlağa gelişine sert vurdu. Top, kale direğinin sol üst köşesinden oyun alanına döndü.

26. dakikada rakip oyunculardan kaptığı topla kendi yarı alanını hızla geçen Ozan Tufan'ın pasında sol kanatta meşin yuvarlağı kontrol eden Rodrigues'in içe katederek sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci Lung köşeye giden topu çeldi.

39. dakikada Emre Belözoğlu'nun kullandığı kornerde arka direkte iyi yükselen Serdar Aziz, kafayla topu ters direk dibine gönderdi. Altıpasın solundaki Muric'in kafa vuruşunda, kaleci Lung'un müdahale ettiği top üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu takip eden Rodrigues'in şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

45+1. dakikada Muric'in kafayla indirdiği topla ceza alanında buluşan Rodrigues'in yerden vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla direğin dibinden auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Süper Lig'in 10. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, ligde son oynadıkları İttifak Holding Konyaspor maçının kadrosunu bozmadı.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmada Yanal, geçen hafta ligde İttifak Holding Konyaspor'u 5-1 yendikleri maçın ilk 11'inde değişikliğe gitmedi.

Tecrübeli teknik adam, İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında kalede Altay Bayındır'a görev verirken, savunmayı Mauricio Isla, Zanka, Serdar Aziz ve Hasan Ali Kaldırım dörtlüsünden kurdu.

Orta alanın göbeğinde Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan'ı görevlendiren teknik direktör Yanal, kanatlarda ise Garry Rodrigues ile Victor Moses'a şans verdi. Santrforda ise yine Vedat Muric görev yaptı.

Nabil Dirar kadroda

Yanal, rahatsızlığı geçen kaleci Harun Tekin ve sakatlığı düzelen Nabil Dirar'ı 18 kişilik maç kadrosuna dahil etti.

Sakatlıkları devam eden Adil Rami ve Max Kruse, kadroda yer almadı.

Bülent Uygun, 2 yıl sonra Süper Lig'e döndü

İstikbal Mobilya Kayserispor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun, 2 yıl sonra Süper Lig'e döndü.

Son olarak Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda Osmanlıspor'u çalıştıran Uygun, 2 yıl sonra Süper Lig'deki ilk sınavını, futbolculuğu döneminde önemli başarılar elde ettiği Fenerbahçe'ye karşı verdi.

Kayserispor'da 3 değişiklik

Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, ligin 9. haftasında 4-0 yenildikleri BtcTurk Yeni Malatyaspor maçına göre ilk 11'de üç değişiklik yaptı.

Uygun, Fenerbahçe karşısında Rienstra, Hasan Hüseyin Acar ve Pedro Henrique'nin yerine Abdennour, Djedje ve Adebayor'a 11'de şans verdi

Sarı-kırmızılı ekip, Lung, Miguel Lopes, Poulain, Abdennour, Yasir Subaşı, Djedje, Şamil Çinaz, Mensah, Bilal Başacıkoğlu, Umut Bulut, Adebayor 11'iyle sahaya çıktı.

Tribünler doldu

Kayserispor taraftarları, Fenerbahçe maçında takımlarını yalnız bırakmadı.

Tribünleri büyük ölçüde dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Kendilerine ayrılan bölümü dolduran Fenerbahçe taraftarı da takımlarını destekledi.

Öte yandan Kayserispor taraftarı, sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Deniz Türüç'e tezahüratta bulunarak tribüne çağırdı.

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla her iki takım oyuncuları maskeyle seremoniye çıktı.