İstanbul’un birçok ilçesinde ürün satma bahanesiyle girdiği iş yerlerinde erkek esnafı taciz eden 30 yaşındaki Z.E., polis ekiplerince gözaltına alındı. Zanlının geçmişte kabusu olan bir sanayi esnafı ise sessizliğini bozdu. Yaşadığı dehşeti anlatan mağdur esnaf, "Direkt beni öpmeye çalıştı, üzerime yürüyüp bedenime dokundu. Çok kötü hissettim, kendimden utandım. Kamera olmayan yerde başkalarını yakabilirdi, önlem alınsın" dedi.

İstanbul genelinde farklı ilçelerde ortaya çıkan ve "ürün satma" bahanesi altında esnafa adeta kabusu yaşatan 30 yaşındaki Z.E., emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Özellikle sanayi sitelerinde çalışan erkekleri hedef alan kadının yakalanması, derin bir nefes aldırırken geçmişteki mağdurları da cesaretlendirdi.

Tam bir yıl önce Bağcılar-Güngören Sanayi Sitesi'ndeki dükkanında aynı kadının saldırısına uğrayan bir esnaf, sessizliğini bozarak yaşadığı travmayı ilk kez paylaştı. Haber Global'e konuşan esnaf, kadının seri bir şekilde hareket ettiğini ve kamera olmayan yerlerde çok daha tehlikeli olabileceğini belirtti.

Mağdur esnaf yaşadıklarını anlattı.

"DİREKT BENİ ÖPMEYE ÇALIŞTI, ÜZERİME YÜRÜDÜ"

Mağdur esnaf, o anları şu sözlerle aktardı:

"İşimizi bitirmiş oturuyorduk. Kadın bir an içeri girdi ve kolonya-parfüm sattığını söyledi. Bizim almamızı istedi. Biz de istemediğimizi söyledik. Bunun üzerine direkt beni öpmeye çalıştı. Üzerime yürüdü ve sağıma-soluma dokunmaya başladı. Bedenime dokunmaya başladı. Ben de tabii o sıra kendimi geri ittim. Buna dokunmaya ve taciz etmeye çalıştı."

"Aynı benzer hareketler ve daha fazlasını yapmış. Bunu tabii paylaşmaktan çekinmişler. Ben paylaştıktan sonra onlar da görüntülerini yavaş yavaş vermişler piyasaya." diyen esnaf şöyle devam etti:

"Biz mağduruz. Yani onlar da mağdur. Bu kadının sokakta bu şekilde dolaşmasını istemiyorum. Çünkü başka birilerinin kamera olmadığı yerlerde başka bir insanların başını yakabilir, derde sokabilir. Yani öyle bir şey yaşandığı için de ben gerçekten çok utandım kendi adıma. Çünkü hiç böyle bir şeyle karşılaşmadık. Kendimi çok kötü hissettim. Bu yüzden önlemini alınmasını istiyorum bunun."

30 yaşındaki Z.E'nin taciz ettiği mağdur esnaf konuştu: Bedenime dokundu, çok utandım, kötü hissettim

TACİZCİ KADIN GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan İstanbul'da ilçe ilçe gezerek erkekleri taciz eden kadının 30 yaşındaki Z.E. olduğu tespit edildi. Şüpheli kadının gözaltına alındığı ve işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

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