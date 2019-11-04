Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Görevi diğer atletlere tempo kazandırmaktı ama kendisi hızını alamadı yarışı kazandı. Vodafone 41. İstanbul Maratonu’nda erkekler etabı ilginç bir sonuca sahne oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerinin yaklaşık 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı’nda sona eren 42 kilometre 195 metrelik maratona, atletlere tempo veren “tavşan atlet” Kenyalı Daniel Kipkore Kibet damga vurdu. Parkuru 2.09.44’lük derecesiyle birinci bitiren Kibet, parkur rekoru kırdı.

Kadınlarda Tibebu zirvede

Türkiye adına en iyi dereceyi ise yarışı 6. sırada bitiren Polat Kemboi Arıkan, 2.12.57’lik zamanıyla gördü. 41. düzenlenen İstanbul Maratonu’nu Kenyalı atletin kazanmasıyla bu ülkenin birincilik sayısı 13’e yükseldi. İkincilik ise 11 birincilikle Türkiye’ye ait. Kadınlar etabında ise Etiyopyalı atlet Hirut Tibebu 2.23.40’lık derecesiyle ilk sırada tamamladı. Türkiye adına en iyi dereceyi 8. olan Büşra Nur Koku elde etti.

İSTANBUL'DA İZMİR MARŞI!

41. düzenlenen İstanbul Maratonu’na ilginç bir şekilde İzmir damgasını vurdu. İstanbul’un yeni Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer’le birlikte maratonun startını verdi. Maratonun başlangıcında ses sisteminden İzmir Marşı’nın çalınması dikkatleri çekti.

GULİYEV DE MARATON KOŞTU

2017 Dünya Şampiyonası’nda 200 metrede birinci olan millî atletimiz Ramil Guliyev, MS hastalarının fizyoterapi desteği alabilmelerine katkı sağlamak için MS Platformu ile birlikte maratona katıldı. Guliyev “MS hastalarının normal bir hayat sürebileceğini insanlara duyurmamız lazım” dedi.

BİRİNCİYE 50 BİN DOLAR

Erkeklerde ve kadınlarda dereceye girenlere ödüllerini İstanbul Büyükşehir Bld. Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Bld. Başkanı Tunç Soyer, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan takdim etti. Birincilere 50 bin dolar para mükâfatı verildi.

ŞEHİTLERE ASKER SELAMI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, maraton öncesi 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nı ziyaret ederek millî sporcularla asker selamı verdi. Kasapoğlu “Barış Pınarı Harekâtı vesilesiyle ülkemizin, bu şanlı toprakların huzuru için çalışan, mücadele eden kahraman askerlerimizi de buradan saygıyla minnetle selamlıyoruz” dedi.