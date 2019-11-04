Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş sezon başından itibaren üzerinde dolaşan kara bulutları son iki maçta elde ettiği galibiyetlerle tamamen dağıttı. Camiada yeniden şampiyonluk konuşuluyor. Üst üste gelen galibiyetlerin baş kahramanı ise Abdullah Avcı. Tecrübeli çalıştırıcı imza atmasıyla birlikte bir teknik adamın yaşayabileceği neredeyse bütün şanssızlıkları beş ayda tecrübe etmiş olmasına rağmen hiç pes etmedi. Her şeyden önce elindeki ekip Beşiktaş’ın son yıllarda gördüğü en iyi kadrolardan biri değildi. Transferler çok gecikti. Sistemini oturtamamasına bu engel değilmiş gibi daha kamp döneminde tam sekiz futbolcu sakatlık yaşadı. Bu sakatlıklar hiç bitmedi. En kritik oyuncularından biri olan Dorukhan sezonu kapattı. Takımın revire dönmesi yüzünden tam 24 farklı oyuncuyu ilk on birde başlattı Avcı. Hem de sezonun başı sayılabilecek bir dönemde bu rakama ulaşıldı.

BİTMEYEN ARAYIŞ

Kriz ortamında çalışırken bu defa kendisini getiren yönetim istifa kararı aldı. Yeni başkan da ocak ayına kadar mühlet verdi. Tribünler “Avcı istifa, “Güle güle Avcı” demeye başladı. Dört bir yanından üzerine çöken kâbus havası karşısında beyefendiliğini hiç bozmadı. Hep takımın oyunuyla ilgili konuşmayı tercih etti. Yoğun stres altında olmasına rağmen kimseyle hizipleşmedi. Sürekli arayış içinde oldu. Sistemde diretmedi, değiştirdi. 4-3-3’ten 4-2-3-1’e geçti. Oyuncuları farklı bölgelerde kullanmayı denedi. Göbekte Diaby’den, kanatta Ljajic’ten katkı almaya başladı. Elneny’yi 6’dan 8 numaraya çevirdi. “Beşiktaş’ın golcüsü değil” denilen Umut Nayir’den bile verim alarak derbiyi kazandı. Sabretti ve sonunda elde ettiği sonuçlarla alkışı hak etti.

HOCANIN KEYFİ YERİNDE

Yaşadıkları sıkıntılı süreci geri bıraktıklarını söyleyen Abdullah Avcı, “Tekrar yarışın içinde olabilmek çok değerli ve keyifli. Artık önümüze bakacağız. Önümüzdeki süreçte lig, Avrupa Ligi maçları var. Taraftarımızın desteğiyle kazanıp millî takım arasına girmek istiyoruz” dedi.

TAM GAZ BRAGA MESAİSİ

Beşiktaş ara vermeden Braga maçı hazırlıklarına başladı. Antrenmanda Antalyaspor maçında forma giyen futbolcular yenileme çalışması gerçekleştirdi. Perşembe akşamı deplasmanda Braga ile karşılaşacak olan siyah-beyazlıların dünkü idmanına sakatlığı devam Douglas katılmazken, N’Koudou ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

ŞAMPİYON OLACAĞIZ

Yeni yönetimde Erdal Torunoğulları ile birlikte futbol şubesinin başında yer alan Emre Kocadağ, ligde önlerinin açık olduğunu söyledi. Galatasaray, Başakşehir, Trabzonspor ve Alanyaspor gibi ligde üst sıralarda bulunan rakiplerle olan maçları geride bıraktıklarını belirten Kocadağ, “Dört haftada 10 puan aldık. Denizlispor maçını da kazanacağımızdan eminim. Bu maçtan sonra millî araya gireceğiz ve bu dönemde sakat oyuncularımız iyileşecek. Böylelikle çok daha iyi bir hava yakalayacağız ve şampiyonluk için daha da iddialı hâle geleceğiz. Biz yönetim olarak şampiyonluğa inanıyoruz” sözlerini kullandı.