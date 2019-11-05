Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadeniz ekibinde gündem son Göztepe maçındaki hakem Fırat Aydınus’un yönetimi ama genel tabloya bakıldığında sakatlıkların da ciddi etkisi söz konusu. Özellikle de orta alanda. Her şey Abdülkadir Ömür’ün ve ardından gelen Yusuf Sarı’nın sakatlığıyla başladı. Ve sonra Ekuban... Bu üç oyuncunun yokluğuna rağmen durumu idare eden bir görüntü sergileyen Karadeniz ekibi Obi Mikel, Abdülkadir Parmak ve Daniel Sturridge ile sarsıldı. Oysa planlar Avrupa’da tur, ligde ise yenilgisizlik serisini devam ettirip zirveye tutunmaktı.

Kritik imtihanlar

En büyük şaşkınlık tabii ki Avrupa’da oldu. Üç maçta sadece bir puan alan Trabzonspor perşembe günü Krasnodar ile deplasmanda karşılaşacak. Mutlak kazanması gereken bordo-mavililerde kadro eksikliği ve buna bağlı olarak alternatifsizlik var. Teknik direktör Ünal Karaman, orta sahada Sosa ile Doğan’a mecbur. Bu isimlerin yerini dolduracak yedek kuvvet ise yok. Eldekilerle durumu idare etmeye çalışan Karaman ayrıca perşembe gününün ardından dönüşte de ligde lider Alanyaspor ile çok kritik bir müsabakaya daha çıkacak.

Obi Mikel geri döndü

15 Ekim’de idmanda sakatlanan ve ardından önce İstanbul’da Dr. Ömer Taşer’e görünen ardından da bir hafta dinlenme verilen Obi Mikel İngiltere’ye ailesinin yanına gitmişti. Trabzon’a dönen tecrübeli oyuncu kontrollü olarak çalışmalara başlayacak. Teknik ekip Mikel’i tam iyileşmeden riske etmek istemiyor.