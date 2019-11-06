Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu Üyemiz Erdal Torunoğulları, bugün planlı ve başarılı bir ameliyat geçirmiştir.Erdal Torunoğulları’na geçmiş olsun dileklerimizi sunar, acil şifalar dileriz" denildi.