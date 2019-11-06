Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu Üyemiz Erdal Torunoğulları, bugün planlı ve başarılı bir ameliyat geçirmiştir.Erdal Torunoğulları’na geçmiş olsun dileklerimizi sunar, acil şifalar dileriz" denildi.