Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu Üyemiz Erdal Torunoğulları, bugün planlı ve başarılı bir ameliyat geçirmiştir.Erdal Torunoğulları’na geçmiş olsun dileklerimizi sunar, acil şifalar dileriz" denildi.
Beşiktaş'tan Erdal Torunoğlulları için geçmiş olsun mesajı
06.11.2019 - 23:43 | Son Güncelleme: 06.11.2019 - 23:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş Yönetim Kurulu üyelerinden Erdal Torunoğulları'nın bugün geçirmiş olduğu ameliyat nedeniyle siyah-beyazlı kulüpten geçmiş olsun mesajı yayınlandı.
Etiketler : Beşiktaş,
661015 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/661015.aspx
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5
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Trabzonspor
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4
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Başakşehir
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4
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3
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Konyaspor
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3
4
3
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Kasımpaşa
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3
3
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12
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Göztepe
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3
3
4
-2
12
13
Denizlispor
10
3
2
5
-3
11
14
Antalyaspor
10
3
2
5
-8
11
15
Çaykur Rizespor
10
3
2
5
-8
11
16
Ankaragücü
10
2
3
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-8
9
17
Gençlerbirliği
10
1
4
5
-2
7
18
Kayserispor
10
1
4
5
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Süper Lig Fikstür
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S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
10
6
2
2
5
20
2
Ümraniye
10
5
2
3
7
17
3
Balıkesirspor
10
5
2
3
5
17
4
Akhisar Bld.Spor
10
5
2
3
3
17
5
Erzurum BB
10
5
2
3
3
17
6
Fatih Karagümrük
10
4
4
2
5
16
7
Bursaspor
10
6
1
3
2
16
8
Altay
10
4
3
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2
15
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Keçiörengücü
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6
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1
15
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Menemen Belediyespor
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2
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14
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Adana Demirspor
10
2
6
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12
12
İstanbulspor
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2
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0
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Osmanlıspor
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1
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2
3
5
-2
9
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Giresunspor
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-7
9
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Adanaspor
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1
5
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8
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Altınordu
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6
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6
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2
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