Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Yaz döneminde önemli transfer hamleleri gerçekleştiren Fenerbahçe, sadece sol bek takviyesinde sınıfta kalmıştı. Ancak kadroda bulunan bazı oyuncuların performansı takımda transfer ihtiyacının sol bekten fazlası olduğunu gösterdi. Mehmet Ekici, teknik heyetin raporu doğrultusunda kadro dışı kalırken, isimleri kadroda olan bazı oyuncular adeta Ekici kadar katkı sağlayabildi! Harun geçirdiği akciğer enfeksiyonun da etkisiyle Altay’a rakip olamazken, bu sezon hiç forma giyemedi. Sözleşmesini uzattıktan sonra kayıpları oynayan Alper Potuk, ücretinde yaptığı indirim dışında gündem olamazken hayal kırıklığı yaşatanlarda başı çekti. Flaş transferlerden Adil Rami, antrenman eksiğini gidermeye çalışırken bulduğu iki forma şansını da heba etti. Fransız stoper Ankaragücü maçında gole vize çıkarırken, kötü bir performans sergilediği kupa maçında sakatlanarak sahadan ayrıldı.

Yanal üstünü çizdi

Muriç’e alternatif olması beklenen Mevlüt Erdinç 4 lig maçında bulduğu fırsatları değerlendiremezken, kupa sınavındaki 90 dakikada neden yedek kaldığını gösterdi! Sezona iyi başlayan isimlerden Ferdi son ilk 4 haftanın ardından forma yüzü göremezken, Miha Zajc ile sezon başında sakatlık yaşayan Tolgay da forma rekabetinde varlık göstermedi. Eleştiri okları son olarak Kayseri’deki performansını mumla aratan Deniz Türüç’e yöneldi. Devre arasında transfer hamleleri planlayan Fenerbahçe’nin Mehmet Ekici’nin yanı sıra Zajc ve Alper başta olmak üzere takımdaki bazı isimlerle yollarını ayırması bekleniyor. Teknik direktör Ersun Yanal’ın özellikle golcü ve kanat oyuncusu istediği bilinirken takımın kıdemlilerinden Alper’in üzerini çizdiği gelen haberler arasında.

Fener’e İstanbul, Cimbom’a Tuzla

Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. tur eşleşmeleri: Kasımpaşa-Van, Altay-Trabzon, Beşiktaş-24 Erzincan, Altınordu-Denizli, Yeni Malatya-Keçiörengücü, H. Trabzon-Başakşehir, Galatasaray-Tuzla, BB Erzurumspor-Bursaspor, Ç. Rize-Samsun, Esenler Erok- DG Sivas, Fenerbahçe-İstanbul, Eyüp-Antalya, Alanya-Adanaspor, Karagümrük-Göztepe, İM Kayseri-Manisa, Kırklareli-Gaziantep.

Çok yanlış anlaşıldım

Kayseri maçında Pedro Henrique ile yaşadığı pozisyon sebebiyle gündem olan Altay Bayındır kasıtlı bir hareket yapmadığını söyledi. “Amacım sadece topa hamle yapmaktı. Birine zarar vermek en son isteyeceğim şey. Böyle bir karakterim yok” diyerek kendini savunan genç eldiven, “Sadece oyuna odaklandığım bir noktadaydım. Yaşanan pozisyonda art niyet arayanlar oldu, bir an önce topu oyuna sokmak için yaptığım bir hamle ne yazık ki bu şekilde gelişti ancak gerçek ekranlara yansıyan şekilde olmadı” ifadesinde bulundu. Altay kariyerinde sadece 3 sarı kart gördüğünü vurgularken, “Takım olarak bu sezon temiz bir futbol oynuyoruz. Sadece futbola ve sahadaki oyunumuza odaklanıyoruz. Ligin en az sarı kart gören takımıyız” diye konuştu.