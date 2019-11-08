Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, millî takımımızın EURO 2020 elemelerinde Arnavutluk ve Fransa maçlarında attığı gollerden sonra futbolcularımızın verdiği asker selamına soruşturma açan UEFA’ya sert çıktı. “Sporcularımızın Mehmetçik’le dayanışma sergilemesini provokatif politik davranış olarak nitelemek, çifte standarttan öte aleni bir hukuksuzluktur” diyen Erdoğan “UEFA provokatif politik davranış görmek istiyorsa öncelikle sporcularımıza yönelik aldığı kararlara bakmalıdır. Türkiye olarak, UEFA’nın millî takımımıza ve kulüplerimize yönelik ayrımcı, haksız ve siyasi tavrını reddediyoruz” dedi.

82 milyonun hissiyatı

Erdoğan, Kulüpler Birliğinin bu konudaki açıklamasını da destekleyerek “Bu açıklama sadece Süper Lig’deki 18 takımın değil, 82 milyonun hissiyatını yansıtıyor. Ya biz sizi zaten tanıyoruz. Siz ne zaman Türkiye’ye karşı dürüst tavır takındınız? Türkiye’nin önünden uluslararası organizasyonları kaçırdınız. Bizim sporcularımızın Mehmetçiğe selam durması onların en tabii hakkıdır. Bunu bir sporcusu Macron’a karşı yaptığı zaman aynı uygulamayı yapmıyorsunuz. Olay Türkiye olunca Türk sporcusu olunca hava değişiyor. UEFA’nın bir an önce bu yanlıştan dönmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.