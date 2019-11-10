Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aynı renklere sahip farklı ülkelerin takımlarını buluşturan bir reklam filmi vardı. Trabzonspor Kulübü’nün keşan motifli forma tanıtım filmini Barcelona Kulübü ve futbolcuları Pique sosyal medya hesabından paylaşmıştı. İki kulüp arasında güzel mesajlaşmalar olurken bordo-mavililerin patronu Ahmet Ağaoğlu, Barcelona Kulübü’ne futbolcuların isimlerinin yazılı olduğu yeni formalardan yolladı. Formalar, Türkiye’nin Barcelona Başkonsolosu Güçlü Kalafat aracılığıyla İspanyol kulübünün yöneticilerine teslim edildi.

İyi dileklerimle

Ağaoğlu bir de mektup yollayıp “Yaptığınız paylaşım ile gördük ki yalnızca bordo-mavi renklere duyduğumuz sevgi değil, aynı zamanda futbolun evrensel güzelliğine duyduğumuz inanç da ortaktır. Bizlerin en büyük temennisi, kulüpler, futbolcular ve belki de en değerlisi, taraftarlar yani halklar arasında dostluklar kurulmasıdır. Umut ediyorum ki tanıtım filmimiz iki kulüp arasındaki dostluğun pekişmesine vesile olacaktır” ifadelerine yer verdi. Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu Floreta da “İlerisi için en iyi dileklerimle. Saygılar” cevabını verdi.