Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Devre arasına lider girme hesapları yapan Fenerbahçe’yi kalan altı haftada birbirinden kritik maçlar bekliyor. Sarı-lacivertliler Başakşehir, Trabzon, Alanya ve Galatasaray gibi zorlu randevuları geride bırakmış olsa da Malatya, Göztepe, Sivas ve Rize deplasmanlarına çıkacak. Kadıköy’deki iki maçtan birisi de Beşiktaş derbisi. Malatya deplasmanıyla başlayıp, İzmir’deki Göztepe mücadelesiyle devam edecek maratonun en kolay ayağı Kadıköy’de oynanacak olmasının da etkisiyle Gençlerbirliği karşılaşması olacak görünüyor. Ancak hemen ardından Sivas’a konuk olacak Fenerbahçe, dönüşte ise Saracoğlu’nda Mayıs 2005’ten beri yenilmediği Beşiktaş’la kozlarını paylaşacak. Rize deplasmanında alınacak sonuç sarı-lacivertlilerin ilk yarıyı bitirdiği noktayı kesinleştirecek.

Kolay rakip kalmadı

G.Birliği maçından 3 gün önce Türkiye Kupası 5. Turu’nda İstanbulspor’u ağırlayacak olan Fenerbahçe, Sivas’tan döndükten iki gün sonra ise deplasmanda bu maçın rövanşına çıkacak. Zirve yarışı verdiği Alanya’nın önüne geçen ancak liderlik koltuğu Sivas’a kaptıran sarı-lacivertlilerde Ersun Yanal oyuncularına güven aşılasa da takımın deplasman performansı endişe veriyor. Dış sahada oynadığı beş maçta iki galibiyet, bir beraberlik alırken iki defa da yenilen Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda sadece beş gol atabildi. Öte yandan Sivasspor altı maçta beş galibiyet, bir beraberlikle ligin en iyi iç saha performansına imza attı. Malatya evinde beş maçta bir, Rize ile Göztepe de altı maçta ikişer defa yenildi. Özetle, F.Bahçe’nin dış daha, rakiplerin iç saha performansları yan yana konulduğunda sarı-lacivertlilerin kolay maçı yok.

Muriç’ten kötü haber

Kasımpaşa maçında yaşadığı sakatlığa rağmen Kosova Millî Takımı’na giden Vedat Muriç kadrodan çıkarıldı. Kosova Futbol Federasyonu, Muriç’in Çekya ve İngiltere’ye karşı oynanacak maçlarda forma giymeyeceğini açıkladı. Ayak bileğindeki dönme sonrası dört günde iki maça çıkması hâlinde daha ciddi bir problem yaşayacağı ön görülen Muriç’in tedavisine İstanbul’da devam edeceği belirtildi.

Max Kruse hırs yaptı

Kasık sakatlığı sebebiyle son dört haftada forma giyemeyen Max Kruse biran önce geri dönebilmek için yoğun çaba harcıyor. Malatya deplasmanında sahada olmak isteyen Alman yıldız, arkadaşları izin yaparken mesaiyi sürdürdü. Özel antrenörüyle çalışan Kruse “Eskisinden daha güçlü döneceğim” diyerek iddiasını ortaya koydu.

Adil Rami geri döndü

F.Bahçe, millî takımlarda olan 13 oyuncusundan mahrum olarak Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Ersun Yanal oyuncularına pas idmanı sonrası çift kale maç yaptırdı. Luiz Gustavo da özel program dahilinde ter dökerken Adil Rami 13 gün sonra takımla birlikte çalıştı.

Yanal’a operasyon

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, küçük bir operasyon geçirdi. Gözündeki rahatsızlıktan kurtulmak için millî arayı değerlendiren Yanal’ın birkaç gün istirahat edeceği açıklandı. Yanal’ın yokluğunda futbolcular yardımcı hocaların gözetiminde mesaiye devam edecek.

TRANSFERDE ROTA YERLİ VE MİLLİ

Devre arasında Miha Zajc, Mehmet Ekici, Jalson ve Alper Potuk ile yolarını ayırmayı düşünen Fenerbahçe, bunların yerine yerli ve millî isimleri takviye edecek. Sportif Direktör Damien Comolli, Emre Kılınç, Nazım Sangare, Kenan Karaman ve Ahmet Kutucu ile yakından ilgileniyor.