Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ın son dönemdeki başarılı ismi Alman kaleci Loris Karius, takım olarak iyi bir performans ortaya koymaya başladıklarını dile getirdi. Volkswagen Arena’da gerçekleştirilen Brand & Sport Summit 2019’da performansını değerlendiren Karius, futbolda inişler ve çıkışların olabileceğini, her zaman en iyisini yapmaya çalıştığını söyledi. Son haftalardaki çıkışıyla ilgili de konuşan Alman file bekçisi, “Kendi başıma yaptığım bir şey yok. Bütün ekip çok iyi oynuyor. Ben de kendi görevimi yapıyorum” dedi.

“Zevk almaya geldim”

Beşiktaş’ı farklı bir tecrübe yaşamak için tercih ettiğini kaydeden Loris Karius “Değişikliğe, farklı bir şey yapmaya ihtiyaç duydum. Beşiktaşlı yöneticiler her gün arıyorlardı. Çok ilgi gösterdiler. Beni istediklerini gördüm. Benim için ne yapacaklarını da gösterdiler. Yeni macera olacağını düşünerek geldim. Yeni kültür, yeni ülke, yeni şehir, yeni lig... Daha önce hiç yapmadığım bir şey olacaktı. Futbolculuk kariyeri uzun olmuyor. Zevk almak istiyorsunuz. Bu durum kararımı etkiledi” ifadelerini kullandı.