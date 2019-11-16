Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Serie A'da 12 hafta sonunda topladığı 32 puanla zirvede yer alan Juventus, devre arası transfer çalışmalarına da başladı. Hem UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hem de ligde şampiyonluğu hedefleyen siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Maurizio Sarri ve yönetim, yoğun maç trafiğinden en az hasarla ayrılacak alternatifli bir kadro kurmanın hesaplarını yapıyor. İtalyan basınında yer haberlere göre Juve, Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ta top koşturan eski futbolcusu Pogba'yı gündemine aldı.



HAALAND VE SANCHO'NUN PARASI POGBA'DAN

Sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak kalan Pogba için 150 milyon euro civarında bir bonservis bedeli isteyen Manchester ekibi, istediğini aldığı takdirde transfere onay verecek. İngilizler, Fransız futbolcudan gelecek parayı ise Haaland ve Sancho'ya kullanacak.