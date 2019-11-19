Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’nin sakat olmasına rağmen sözleşme imzaladığı Tolga Ciğerci, kariyerini sarı-lacivertli forma altında sürdürmek istiyor. Sağlığına kavuştuktan sonra sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Tolga “Sahalara geri dönmemi Fenerbahçe’ye borçluyum. İstesinler boş mukaveleye imza atarım” ifadesinde bulundu. Tecrübeli oyuncu “Sakatlığım boyunca futboldan kopma korkusu yaşadım. Ama kulübüm bana hep sahip çıktı. Bugün yeniden futbol oynayabiliyorsam bu Fenerbahçe sayesindedir” derken sarı-lacivertlilerin Tolga’ya içinde muhtemel sakatlığa dair özel madde bulunan bir sözleşme önermeye hazırlandığı öğrenildi. Buna göre Fenerbahçe’de oynayamaya devam edecek Tolga, uzun bir sakatlık yaşaması hâlinde yine ücret almayacak.

Muhteşem olur

Fenerbahçe’de mutlu olduğunu belirten Tolga Ciğerci’nin aklı ise sözleşmede değil sportif başarıda. Sağlığı izin verdiği ve istendiği müddetçe Fenerbahçe’ye hizmet etmek istediğini vurgulayan tecrübeli oyuncunun hedefi millî takım. Sarı-lacivertlilerde yükselen performansını ay-yıldızlı formayla taçlandırmak isteyen Tolga, EURO 2020’de görev alabilmek için çaba harcıyor. Fiziki olarak son derece iyi durumda olan Tolga, forma yarışında öne geçebilmek için özel çalışmalar yapıyor. Kendisini gol yollarında zayıf bulan Ciğerci, son vuruşlarını geliştirebilmek için ekstra şut antrenmanları yapıyor. Ciğerci duygularını “Sezonu şampiyon tamamlayıp sonra da 2020’de mücadele etmek benim için muhteşem olur” sözleriyle ifade ediyor.

Ferdi’den başkası yalan

Fenerbahçe’de yedeklerin performansı tat vermiyor. Teknik direktör Ersun Yanal, sezon başından bu yana kulübeden 12 farklı oyuncuya forma şansı tanıdı. Ancak sonradan oyuna dahil olan isimlerden sadece Ferdi Kadıoğlu skora katkı sağladı. Yanal’ın ilk dört haftadan sonra faydalanmadığı 20 yaşındaki Ferdi; bir gol, bir asistlik skor katkısı sağlarken özellikle Başakşehir galibiyetinde yaptığı asistle dikkat çekti. Hollanda U21’in değişmezi olmasına rağmen kırmızı kart cezalısı olduğu maçlarda da dahil son yedi haftada forma giyemeyen Ferdi 91 dakikada bu işleri başarırken, Mevlüt, Zajc, Alper, Deniz, Tolgay, Jailson gibi isimler henüz skora etki yapamadı.

Ersun Yanal, Mevlüt’e sarıldı

Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal, Malatya kadrosunu büyük ölçüde belirledi. Cezalı olan Isla’nın yerinde Dirar’ı kullanacak olan Yanal, son kararını Kruse ve Muriç’in durumuna göre verecek. Sakatlığı geçen Emre’nin ilk on birde çıkacağı maçta, Kruse yetişmezse Ozan görev alacak. Muriç yetişmezse de Mevlüt forma giyecek.