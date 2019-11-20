İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da teknik direktörlüğe Portekizli Jose Mourinho getirildi
Jose Mourinho resmen Tottenham'da!
20.11.2019 - 09:46 | Son Güncelleme: 20.11.2019 - 09:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da teknik direktörlüğe Portekizli Jose Mourinho getirildi
Etiketler : İngiltere Premier Lig,story_,
663786 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/663786.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
11
6
3
2
9
21
2
Fenerbahçe
11
6
2
3
9
20
3
Trabzonspor
11
5
4
2
7
19
4
Alanyaspor
11
5
4
2
7
19
5
Başakşehir
11
5
4
2
5
19
6
Galatasaray
11
5
4
2
4
19
7
Malatyaspor
11
5
3
3
12
18
8
Beşiktaş
11
5
3
3
1
18
9
Gaziantep FK
11
4
3
4
-5
15
10
Çaykur Rizespor
11
4
2
5
-7
14
11
Göztepe
11
3
4
4
-2
13
12
Konyaspor
11
3
4
4
-4
13
13
Kasımpaşa
11
3
3
5
-2
12
14
Denizlispor
11
3
2
6
-4
11
15
Antalyaspor
11
3
2
6
-9
11
16
Gençlerbirliği
11
2
4
5
-1
10
17
Ankaragücü
11
2
3
6
-9
9
18
Kayserispor
11
1
4
6
-11
7
Süper Lig Fikstür
12.Hafta Maçları
22.11.2019 20:30
Galatasaray - Başakşehir
23.11.2019 15:00
Denizlispor - Rizespor
23.11.2019 17:30
Ankaragücü - Trabzonspor
23.11.2019 20:00
Konyaspor - Beşiktaş
24.11.2019 14:00
Kayserispor - Sivasspor
24.11.2019 16:30
Kasimpaşa - Gençlerbirliği
24.11.2019 16:30
Alanyaspor - Göztepe
24.11.2019 19:00
Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe
25.11.2019 20:00
Antalyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
11
6
3
2
5
21
2
Fatih Karagümrük
11
5
4
2
6
19
3
Ümraniye
11
5
3
3
5
18
4
Balıkesirspor
11
5
3
3
5
18
5
Akhisar Bld.Spor
11
5
3
3
3
18
6
Erzurum BB
11
5
3
3
3
18
7
Keçiörengücü
11
4
6
1
3
18
8
Bursaspor
11
6
2
3
2
17
9
Menemen Belediyespor
11
5
2
4
0
17
10
Altay
11
4
3
4
1
15
11
Adana Demirspor
11
2
6
3
2
12
12
İstanbulspor
11
2
6
3
-1
12
13
Giresunspor
11
3
3
5
-6
12
14
Boluspor
11
2
4
5
-2
10
15
Osmanlıspor
11
4
1
6
-4
10
16
Adanaspor
11
1
5
5
-7
8
17
Altınordu
11
1
4
6
-8
7
18
Eskişehirspor
11
3
1
7
-7
1
PTT 1. Lig Fikstür
12.Hafta Maçları
22.11.2019 19:00
Adanaspor - Giresunspor
23.11.2019 14:00
Karagümrük - ümraniyespor
23.11.2019 16:30
Eskişehirspor - Erzurumspor
23.11.2019 19:00
Bursaspor - Keçiörengücü
24.11.2019 14:00
Hatayspor - Istanbulspor
24.11.2019 16:30
Menemenspor - Balikesirspor
24.11.2019 16:30
Osmanlispor - Adana Demirspor
24.11.2019 19:00
Akhisarspor - Altay
25.11.2019 19:00
Altinordu - Boluspor