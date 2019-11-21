Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, genç yıldızı Luka Doncic'in "triple-double"lık performansıyla tarihe geçtiği maçta Golden State Warriors'ı 48 sayı farkla 142-94 yendi. Mavericks, 20 yaşındaki Sloven basketbolcu Doncic'in 35 sayı, 10 ribaunt, 11 asistle "triple-double" yaptığı mücadelede ağırladığı Warriors'ı 142-94 mağlup etti. Doncic, NBA'de üst üste iki maçta en az 35 sayılık "triple-double" yapan en genç oyuncu oldu.

Bu sezon 9. maçını kazanan Mavericks'te Tim Hardaway Jr 20, Jalen Brunson 15 sayı kaydetti.

Warriors'ta Eric Paschall'ın 22, Ky Bowman'ın 16 sayısı sezonun 13. mağlubiyetini engelleyemedi.