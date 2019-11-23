Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Malatya’dan sonra Göztepe’ye misafir olacak Fenerbahçe’de deplasman endişesi yaşanıyor. Son dört maçına Kruse’den mahrum çıkan sarı-lacivertliler, Malatya’da Alman yıldızın yanı sıra tedavisi devam eden Vedat Muriç’ten de faydalanamayacak. Ki; Fenerbahçe bu sezon Kosovalı golcüsünün gol atamadığı beş maçta, üç mağlubiyet, iki beraberlik yaşayarak galibiyete hasret kalmıştı. Ancak sarı-lacivertlilerin Muriçsiz oynamaktan da büyük bir sorunu var; deplasman fobisi. Bu sezon rakip fileleri 21 kez havalandıran Fenerbahçe, bu gollerin 16’sını Saracoğlu’nda kaydederken, beş deplasmanda beş gol atabildi ki, bu karşılaşmalardan ikisinde sessiz kaldı. Evinden uzakta çıktığı beş mücadelede iki galibiyette kalan Ersun Yanal’ın öğrencileri, iki mağlubiyet ve bir beraberlik yaşarken kalesinde altı gol gördü.

Kadıköy de olmasa…

Ersun Yanal demişken Fenerbahçe’ye en erken ve de son şampiyonluğunu yaşatan hoca gibi önemli unvanlara sahip olan, bu sezon da istatistikleri altüst eden teknik direktör, Saracoğlu’nun dışında pek de iyi işler çıkaramıyor. Bu sezon 15 puanlık deplasman pastasından ancak yedi puan toplayabilen Yanal, geçen sezon da dokuz dış saha maçında iki galibiyet ve dört beraberlikle ancak 10 puan kazanabilmiş, 17 puan kaybetmişti. Son döneminde toplam 14 deplasmanda sadece dört galibiyet gören Ersun Yanal, şampiyonluk yaşadığı sezondaki 17 maç hesaba katıldığında da çok parlak rakamlara ulaşamıyor. 2013-14’teki 9 galibiyet, iki beraberlik ve 6 mağlubiyetli karneyle Yanal’ın Fenerbahçe ile deplasmanda kazanma yüzdesi 419’da kalıyor.

Kadro netleşti

Malatya deplasmanına cezalı olan Isla’dan da mahrum vaziyette çıkacak Fenerbahçe’de Ersun Yanal, oyun ve oyuncu tercihlerini belirledi. Isla’nın yokluğunda sağ beki Dirar’a teslim edecek olan Yanal, Kruse’nin yokluğunda Ozan-Gustavo-Emre üçlüsünü görevlendirecek. Forvette ise Mevlüt Erdinç sahne alacak.