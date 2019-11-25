Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligde haftayı Ankaragücü galibiyetiyle kapatan Trabzonspor’da mücadele sonuna doğru taraftarın dilinden düşmeyen bir tezahürat vardı: ŞAMPİYON... ŞAMPİYON... Sergilenen futbola ve tabelaya bakarak bu sezondan umutlu olan taraftar duygularını ve beklentisini dile getirirken Başkan Ahmet Ağaoğlu da teknik direktör Ünal Karaman da kontrollüydü. Kesinlikle havaya girmemeleri gerektiğini vurgulayan iki isim de ayaklarının yere basması gerektiği ve henüz elde edilen bir sonucun olmadığı görüşünde.

Kazanma alışkanlığı

Bu arada 12 hafta sonunda puanını 22’ye yükselten ve zirve mücadelesini sürdüren Trabzonspor, söz konusu haftalar itibarıyla 29 puan topladığı 2010-2011 sezonundan sonra en iyi puanı gördü. Ve bordo-mavililer adına sevindirici gelişme ise eksiklere ve sakatlara rağmen kazanma alışkanlığının oluşması. Ayrıca kötü oynadığı istatistiklere göre topa ve oyuna hükmetmediği maçlarda da netice almasını bilmesi. Savunma anlamında da daha güvenli hale gelmesi (Son iki maçta kalesinde gol görmedi).

GÖREVE HAZIR

Ekuban’ın forma özlemi

İdmanda sakatlanan ve ayak tarak kemiğinden operasyon geçiren Caleb Ekuban takıma dönüyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun Galatasaray maçında yarım devre oynayabileceğini söylediği golcü oyuncu göreve hazır olduğunu ifade etti.