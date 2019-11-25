Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Liderlik kovalayan iki takımın mücadelesinde hocası Sergen Yalçın'dan mahrum Malatyaspor, hücum hattı ağır yaralı Fenerbahçe'yi konuk etti. Son iki maçında kazanamamasına rağmen 5 haftadır yenilmeyen Malatyaspor, ev sahibi avantajını kullanarak galibiyet isterken, Ersun Yanal'la deplasmanda kazanma yüzdesi 41.9 olan, Muriç'in gol atamadığı karşılaşmalarda 3 puana hasret kalan sarı-lacivertliler de sakatlık kâbusuna inat üç puan hedefliyordu. Maça hızlı başlayan Malatyaspor kanatlardan taşıdığı toplarla Fenerbahçe kalesine yüklenirken, Fenerbahçe oyuna müdahil olmakta gecikti. Ancak ev sahibinin son pas ve son vuruş hataları sarı-lacivertlilerin bu süreci hasarsız atlatmasını sağladı. 11. dakikada orta sahadan kaptığı topla ceza sahasına yönelen Guilherme'nin vuruşunda Altay'ın seyrettiği top direk dibinden auta çıkarken maçın ilk tehlikeli pozisyonu da geride kalmıştı.

Maçın yıldızı Farnolle

Karşılaşmanın 30. dakikasında Alper'in "al at" pasını Moses müsait pozisyonda berbat bir vuruşla auta şutladı. İlk yarının sonlarına dopru tempo artarken, 39'da Chebake'nin kafa vuruşunu Altay kornere çeldi. 45+3'te ise Moses ceza sahası içinde yerde kalırken VAR kararıyla gelen penaltıda Emre topu Farnolle'e teslim etti. İlk yarı golsüz tamamlanırken 58'de inanılmaz bir pozisyon yaşandı. Dirar'ın ceza sahasına yerden pasına uzak direk dibinde Tolga ayak koydu. Chebake kayarak mutlak golü önlerken, dönen topta Hasan Ali'nin sert şutunu da Farnolle kornere çeldi. 87'de Malatya kalesinde müthiş bir karambol gerçekleşti. Savunma önce Rodrigues'e ardından Luis Gustavo'ya etten duvar ördü. Son düdük gol sessizliğiyle çalarken Fenerbahçe çok önemli eksiklerle çıktığı deplasmanda bıraktığı 2 puana üzüldü.

Muriç ilk defa yok

Kasımpaşa maçında ayak bileğinden sakatlanan Vedat Muriç tam 51 maç sonra bir lig mücadelesini kaçırdı. TFF 1. Lig’de Rize forması giyerken 28. haftada kart cezası sebebiyle oynayamayan Kosovalı, sonrasındaki 6 karşılaşmada, geçen sezon 34, bu sezon da 11 maçta görev alarak 51 maçlık bir seri yakalamıştı. Muriç bu sezon 6 farklı maçta skor üretmiş ve 7 gol atmıştı. F.Bahçe, Kosovalının gol sevinci yaşayamadığı 5 maçta 2 beraberlik (Trabzon, Galatasaray), 3 maçta ise mağlubiyet (Alanya, Antalya, Kayseri) almıştı. Kanya dün de onun yokluğunda Malatya'da iki puan bıraktı.