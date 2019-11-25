Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ryan Babel'in sakatlığından dolayı Club Brugge maçında oynayamayacağını açıkladı. Muslera sakatlığı hakkında da konuşan Terim, tecrübeli eldivenin maça yetiştirilmeye çalışıldığını söyledi.
Galatasaray'a bir şok daha! Fatih Terim açıkladı
25.11.2019 - 16:50 | Son Güncelleme: 25.11.2019 - 16:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Club Brugge maçı öncesi basın toplantısında soruları yanıtladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Galatasaray,Fatih Terim,Ryan Babel,Fernando Muslera,
664882 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/664882.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
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Takım
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P.
1
Sivasspor
12
7
3
2
12
24
2
Trabzonspor
12
6
4
2
10
22
3
Başakşehir
12
6
4
2
6
22
4
Fenerbahçe
12
6
3
3
9
21
5
Beşiktaş
12
6
3
3
2
21
6
Malatyaspor
12
5
4
3
12
19
7
Alanyaspor
12
5
4
3
6
19
8
Galatasaray
12
5
4
3
3
19
9
Göztepe
12
4
4
4
-1
16
10
Gaziantep FK
11
4
3
4
-5
15
11
Denizlispor
12
4
2
6
-2
14
12
Çaykur Rizespor
12
4
2
6
-9
14
13
Gençlerbirliği
12
3
4
5
0
13
14
Konyaspor
12
3
4
5
-5
13
15
Kasımpaşa
12
3
3
6
-3
12
16
Antalyaspor
11
3
2
6
-9
11
17
Ankaragücü
12
2
3
7
-12
9
18
Kayserispor
12
1
4
7
-14
7
Süper Lig Fikstür
12.Hafta Maçları
22.11.2019 20:30
Galatasaray 0 - 1 Başakşehir
23.11.2019 15:00
Denizlispor 2 - 0 Rizespor
23.11.2019 17:30
Ankaragücü 0 - 3 Trabzonspor
23.11.2019 20:00
Konyaspor 0 - 1 Beşiktaş
24.11.2019 14:00
Kayserispor 1 - 4 Sivasspor
24.11.2019 16:30
Kasimpaşa 1 - 2 Gençlerbirliği
24.11.2019 16:32
Alanyaspor 0 - 1 Göztepe
24.11.2019 19:00
Yeni Malatyaspor 0 - 0 Fenerbahçe
25.11.2019 20:00
Antalyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
12
7
3
2
6
24
2
Ümraniye
12
6
3
3
6
21
3
Akhisar Bld.Spor
12
6
3
3
4
21
4
Erzurum BB
12
6
3
3
4
21
5
Bursaspor
12
7
2
3
3
20
6
Menemen Belediyespor
12
6
2
4
1
20
7
Fatih Karagümrük
12
5
4
3
5
19
8
Balıkesirspor
12
5
3
4
4
18
9
Keçiörengücü
12
4
6
2
2
18
10
Adana Demirspor
12
3
6
3
3
15
11
Altay
12
4
3
5
0
15
12
Giresunspor
12
3
4
5
-6
13
13
İstanbulspor
12
2
6
4
-2
12
14
Boluspor
11
2
4
5
-2
10
15
Osmanlıspor
12
4
1
7
-5
10
16
Adanaspor
12
1
6
5
-7
9
17
Altınordu
11
1
4
6
-8
7
18
Eskişehirspor
12
3
1
8
-8
1
PTT 1. Lig Fikstür
12.Hafta Maçları
22.11.2019 19:00
Adanaspor 1 - 1 Giresunspor
23.11.2019 14:00
Karagümrük 2 - 3 ümraniyespor
23.11.2019 16:30
Eskişehirspor 1 - 2 Erzurumspor
23.11.2019 19:00
Bursaspor 1 - 0 Keçiörengücü
24.11.2019 14:00
Hatayspor 1 - 0 Istanbulspor
24.11.2019 16:30
Menemenspor 1 - 0 Ekol Hastanesi Balikesirspor
24.11.2019 16:30
Osmanlispor 2 - 3 Adana Demirspor
24.11.2019 19:00
Akhisarspor 2 - 1 Altay
25.11.2019 19:00
Altinordu - Boluspor