Barcelona formasıyla 700. maçına çıkan Messi 34 farklı takıma gol atmayı başararak bunu gerçekleştiren ilk oyuncu oldu. Cristiano Ronaldo ve Raul, Devler Ligi'nde 33 farklı takıma gol atmayı başarmıştı.
Barcelona, Dortmund'a 3-1 yenerek lider olarak gruptan çıkmayı garantiledi. Slavia Prag'ı 3-1'le geçen Inter ve Dortmund ise 7'şer puanla son bilet için yarışacak.
Messi yeni bir ilk daha gerçekleştirdi! Cristiano Ronaldo ve Raul'ü geride bıraktı...
28.11.2019 - 09:04 | Son Güncelleme: 28.11.2019 - 09:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Messi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni bir ilki daha gerçekleştirmeyi başardı.
Barcelona formasıyla 700. maçına çıkan Messi 34 farklı takıma gol atmayı başararak bunu gerçekleştiren ilk oyuncu oldu. Cristiano Ronaldo ve Raul, Devler Ligi'nde 33 farklı takıma gol atmayı başarmıştı.
Kaynak: Hürriyet
Etiketler : Messi,Cristiano Ronaldo,Raul,Barcelona,
665357 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/665357.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
12
7
3
2
12
24
2
Trabzonspor
12
6
4
2
10
22
3
Başakşehir
12
6
4
2
6
22
4
Fenerbahçe
12
6
3
3
9
21
5
Beşiktaş
12
6
3
3
2
21
6
Malatyaspor
12
5
4
3
12
19
7
Alanyaspor
12
5
4
3
6
19
8
Galatasaray
12
5
4
3
3
19
9
Göztepe
12
4
4
4
-1
16
10
Gaziantep FK
12
4
4
4
-5
16
11
Denizlispor
12
4
2
6
-2
14
12
Çaykur Rizespor
12
4
2
6
-9
14
13
Gençlerbirliği
12
3
4
5
0
13
14
Konyaspor
12
3
4
5
-5
13
15
Kasımpaşa
12
3
3
6
-3
12
16
Antalyaspor
12
3
3
6
-9
12
17
Ankaragücü
12
2
3
7
-12
9
18
Kayserispor
12
1
4
7
-14
7
Süper Lig Fikstür
13.Hafta Maçları
29.11.2019 20:30
Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor
30.11.2019 15:00
Sivasspor - Kasimpaşa
30.11.2019 15:00
Rizespor - Konyaspor
30.11.2019 17:30
Alanyaspor - Ankaragücü
30.11.2019 20:00
Göztepe - Fenerbahçe
01.12.2019 14:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Denizlispor
01.12.2019 16:30
Başakşehir - Antalyaspor
01.12.2019 19:00
Trabzonspor - Galatasaray
02.12.2019 20:00
Beşiktaş - Kayserispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
12
7
3
2
6
24
2
Ümraniye
12
6
3
3
6
21
3
Akhisar Bld.Spor
12
6
3
3
4
21
4
Erzurum BB
12
6
3
3
4
21
5
Bursaspor
12
7
2
3
3
20
6
Menemen Belediyespor
12
6
2
4
1
20
7
Fatih Karagümrük
12
5
4
3
5
19
8
Balıkesirspor
12
5
3
4
4
18
9
Keçiörengücü
12
4
6
2
2
18
10
Adana Demirspor
12
3
6
3
3
15
11
Altay
12
4
3
5
0
15
12
Giresunspor
12
3
4
5
-6
13
13
İstanbulspor
12
2
6
4
-2
12
14
Boluspor
12
2
4
6
-4
10
15
Osmanlıspor
12
4
1
7
-5
10
16
Altınordu
12
2
4
6
-6
10
17
Adanaspor
12
1
6
5
-7
9
18
Eskişehirspor
12
3
1
8
-8
1
PTT 1. Lig Fikstür
13.Hafta Maçları
29.11.2019 19:00
Istanbulspor - Karagümrük
30.11.2019 14:00
Keçiörengücü - Altinordu
30.11.2019 16:30
Erzurumspor - Osmanlispor
30.11.2019 19:00
Adanaspor - Bursaspor
01.12.2019 14:00
ümraniyespor - Akhisarspor
01.12.2019 14:00
Giresunspor - Adana Demirspor
01.12.2019 16:30
Boluspor - Menemenspor
01.12.2019 19:00
Altay - Eskişehirspor
02.12.2019 19:00
Ekol Hastanesi Balikesirspor - Hatayspor