Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Barcelona formasıyla 700. maçına çıkan Messi 34 farklı takıma gol atmayı başararak bunu gerçekleştiren ilk oyuncu oldu. Cristiano Ronaldo ve Raul, Devler Ligi'nde 33 farklı takıma gol atmayı başarmıştı.



Barcelona, Dortmund'a 3-1 yenerek lider olarak gruptan çıkmayı garantiledi. Slavia Prag'ı 3-1'le geçen Inter ve Dortmund ise 7'şer puanla son bilet için yarışacak.