Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe camiası hakem hatalarını tartışadursun, Ersun Yanal’ın istatiksel olarak başarılı olduğu öne sürülen takımında kan kaybı devam ediyor. 13 haftada 6 maç kazanarak galibiyet yüzdesi 46.1’de kalan sarı-lacivertliler toplam 17 puan kaybetti. Şampiyonluk yaşadığı 2013-14’ün 10 puan gerisinde kalan Yanal, eleştirilen halefleri İsmail Kartal (27), Pereira (30), Advocaat (25) ve Aykut Kocaman’a (23) da geçildi. Kanarya’nın bu performansı Cocu-Koeman döneminden sonra son 15 yılın en kötüsü olarak dikkat çekti. Fenerbahçe kariyerinde çıktığı 66 lig maçında, 37 galibiyet, 17 beraberlik, 12 mağlubiyetle yüzde 56.0 kazanma oranı yakalayan Yanal’ı bu kadar geri çeken ise ikinci dönem istatistikleri ve dış saha performansı oldu.

Rakamlar söylüyor

F.Bahçe ile Kadıköy’de çıktığı 33 lig maçında 24 galibiyet, 8 beraberlik alan Yanal, sadece 1 kez kaybetti. Bu sezon Antalya karşısında alınan yenilgiyle Kadıköy’deki namağlup unvanını yitiren Yanal, 33 deplasmanda ise sadece ancak 13 kez kazanabildi. Dış saha istatistikleri ikinci döneminde daha da geri giden Ersun Hoca, son 16 deplasmanda 4 galibiyet görürken toplam 99 puanlık pastadan 51’ini rakiplerine kaptırdı. İlk sezonunda 34 haftada 74 puana ulaşan tecrübeli teknik adam, ikinci döneminde 32 maçtan 14 galibiyet, 12 beraberlikle 54 puan toplayabildi. Yanal’ın başarısızlığı istatistiklere yansırken, Başkan Ali Koç da duruma sessiz kalmadı. Malatya sonrası hocadan rapor isteyen Koç, Göztepe dönüşü de tepkisini ortaya koyarak Yanal’dan takımı acilen toparlamasını istedi.

ADALET ÇAĞRISI

Duruşunuzu koruyun

Göztepe maçı sonrası F.Bahçeli yöneticiler, sarı-lacivertli camianın duygularına tercüman olmaya çalıştı. Erol Bilecik, “Şampiyonluk için artık sadece futbolcu ve hakemlerin değil; adaletin ve vicdanın da sahaya çıkma zamanı” derken Volkan Ballı, “Dünyadaki adaletsizliği değiştiremezsiniz. Değiştirebileceğiniz tek şey, adaletsizlik karşısındaki duruşunuzdur. Bu en büyük gücünüzdür” paylaşımı yaptı.

HASAN ALİ’DE YIRTIK

Sol bek kalmadı

İzmir deplasmanda forma giyemeyen Hasan Ali’nin kasığında yırtık tespit edildi. Çarşamba günü idmanın son bölümünde sakatlandığı öğrenilen Hasan Ali için son ana kadar beklendiği ancak oynamasının mümkün olmadığı belirtildi. Tedavisi sürdürülen tecrübeli oyuncunun Gençlerbirliği maçına yetişmemesi halinde Dirar’ın da cezası sebebiyle Ersun Yanal sol beke yeni bir isim bulmak zorunda.

Kupa mesaisi başladı

Malatya’dan sonra İzmir’den de 1 puanla dönen Fenerbahçe, kupada oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı. Göztepe karşısında forma giyenlerin yenilemeyle yetindiği idmana tedavileri süren Hasan Ali ve Mevlüt katılmazken, U19 destekli diğer oyuncular pas çalışmasının ardından çift kale maçla antrenmanı tamamladı.