Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Trabzon’da kimsenin yüzü gülmedi. Avrupa serüveninde yaşadığı hüsrandan sonra lige bordo-mavililer karşısında alınacak galibiyetle hayata dönmek istiyordu Galatasaray. Ev sahibi ise kazanıp zirve yarışında kayıpsız yoluna devam etmeyi hedefliyordu. Ancak iki tarafın da istediği olmadı ve doksan dakika 1-1 bitti. Maça iki tarafta dengeli, birbirini tartarak başladı. Bu sebeple koskoca ilk 45’te neredeyse pozisyon bile olmadı. Ancak ikinci devre sanki bambaşka bir maç izledik. 50’de bordo-mavililerin kazandığı serbest vuruşu Sosa içeri harika ortaladı. Nzonzi’nin müdahale edemediği topa Sörloth kafayı vurarak topu ağlara yolladı: 1-0. Bu dakikadan sonra oyun çok hızlandı. Kaybedecek hiçbir şeyi kalmayan Galatasaray bütün hatlarıyla gol kovaladı, geride de verdiği pozisyonları Trabzon değerlendirmeye çalıştı.

Aslan uzaklaşıyor

Sarı-kırmızılılar için maçın en iyi pozisyonu Jimmy’den geldi. Sağdan içeri girip vurdu, Hüseyin son anda çizgiden kornere çeldi. 74’te Belhanda’nın ceza sahası dışından sert şutunda Uğurcan gole izin vermedi. 83’te Emre Mor ceza sahasında yerde kaldı. Ancak hakem devam kararı verdi. Maçın son bölümlerinde Fatih Terim geçen sezon zaman zaman forvette oynattığı Donk’u yine ileri yolladı. Top, tüfek ne varsa saldıran sarı-kırmızılılar son dakikalarda aradığı golü buldu. Ömer soldan ortaladı, Adem iyi kontrol edip yerden bıraktı. Nagatomo gelişine çok sert vurdu: 1-1. Son anlarda iki taraf da galibiyete yaklaşmasına rağmen başka gol sesi çıkmadı. Bu beraberlik Trabzon’un üst sıralar hedefini belki çok değiştirmez ama beraberliğe razı olan Galatasaray’ın galibiyet hasreti dinmedi ve giderek hedeflerinden uzaklaşıyor.

Müthiş Sörloth

Trabzonspor'un sezon başı transferi Alexander Sörloth umulanın çok ötesinde gösterdiği performansla büyük beğeni topluyor. Norveçli yıldız dünkü dev maçta Fernando Muslera'yı kafa vuruşuyla avlayarak ligdeki 8. golünü kaydetti. Sörloth'un 4 de asisti bulunuyor ve futbolcu ligde takımının 12 golüne katkıda bulundu. Süper forvet bu sezon ligde gole en çok etki eden oyuncu olarak büyük bir başarı yakaladı.

İkinci golü bulmalıydık

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, "90. dakikada gelen gol bizi üzdü. Oraya kadar getirdiğimiz bir pozisyonda bunu yapmamalıydık. Galatasaray kaliteli oyunculara sahip. Attığımız golden sonra bulduğumuz net pozisyonlar var. İkiyi bulsaydık daha kolay olabilirdi" derken, "Geriye yaslanmak bizim oyun karakterimiz değil. Trabzonspor hafta içi bir UEFA maçı oynadı. Benim 10'dan fazla oyuncum 19'dan fazla maç yaptı. Bazı oyuncularım yorgun ve onlara saygı duyuyorum. Böyle basit bir hata yapacağımızı düşünmedik" sözlerini kullandı.