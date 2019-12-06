Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Liderlik hesapları Malatya ve Göztepe deplasmanında bırakılan dört puanla sekteye uğrayan Fenerbahçe, evinde Gençlerbirliği’ni yenerek temiz bir sayfa açmak istiyor. Victor Moses’ın sakat olduğu sarı-lacivertlilerde tedavisi süren Hasan Ali’nin durumu henüz netlik kazanmazken joker pozisyonundaki Dirar’ın da cezalı olması Ersun Yanal’ı zorluyor. Buna rağmen elindeki oyunculara güvenen tecrübeli teknik adam, kariyeri boyunca sadece bir yenilgi aldığı Kadıköy’de Gençler’i devirerek yeni bir galibiyet serisi başlatmayı planlıyor. Son haftalarda yaşanan kayıplarla kredilerinin tükendiğini belirten Yanal, önlerindeki zorlu fikstüre rağmen oyuncularına dört maçta 12 puan hedefi koydu.

Hata lüksümüz yok

Gençlerbirliği maçında moral depolamak zorunda olduklarını dile getiren Yanal, oyuncularına “Sonrasında Sivas deplasmanı ve Beşiktaş derbileri bizi bekliyor. Kapanışı ise Rize’de yapacağız. Kolay bir karşılaşma yok. Ama puan kaybettiğimiz tüm maçlarda da gördük ki, tek eksiğimiz son vuruş. Bu sıkıntıyı aşmamız hâlinde 12 puan hayal değil” ifadelerini kullandı. G.Birliği’nin Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yakaladığı çıkışa dikkat çeken Yanal “Direnci yüksek bir takımla oynayacağız. Yapacağımız en ufak bir hatanın bedeli ağır olur” uyarısı yaparken “Son düdük çalana kadar oyun disiplinini korumak ve gol vuruşlarında hedefi tutturmak zorundayız” diye konuştu.

Hasan Ali takımla çalıştı

Ligde bugün G.Birliği’ni ağırlayacak olan F.Bahçe dünkü idmanla hazırlıklarını bitirdi. Hasan Ali’nin takımla çalışması sol bekte sıkıntı yaşayan Ersun Yanal’ı sevindirdi. Futbolcunun yüksek ihtimalle maça yetişebileceği belirtildi. İdmanda koşu, ısınma ve koordinasyonun ardından pas çalışması gerçekleştirildi. Mevlüt Erdinç’in özel program dahilinde çalıştığı, Moses’ın da tedavisine başlandığı öğrenildi.

KART ENDİŞESİ

Emre, Serdar sınırda

Gençlerbirliği karşısında sarı kart cezalısı Nabil Dirar’dan mahrum olan Fenerbahçe’de Serdar Aziz ile Emre Belözoğlu da sınırda. Bu maçın ardından deplasmanda Sivas’a misafir olacaklarını hatırlatan teknik direktör Ersun Yanal, bu oyunculara ‘Dikkatli olun” ikazında bulundu.

ALPER KULÜBEYE

Ferdi formaya yakın

Ligde beş, kupada bir maçta forma giyen 20 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu, her iki kulvarda da birer gol ve asist yaparak teknik direktör Ersun Yanal’ın gözüne girdi. Tecrübeli hoca Yanal, kalan Ferdi’ye daha çok forma vereceği, Alper Potuk’un ise üzerini çizdiği öğrenildi.