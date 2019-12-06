Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Süper Lig’de 13. haftayı 4-1’lik Kayserispor galibiyetiyle tamamlayan Beşiktaş, son beş karşılaşmasını da kayıpsız geçerek taraftarını coşturdu. Sezona iyi başlayamasa da kulüpte yönetimin değişmesi sonrasında mali krizin bitmesinin ardından çıkışa geçen Kara Kartal, son yedi lig mücadelesinde de yenilmedi. Bu periyotta altı galibiyet ve bir beraberlik alan Beşiktaş, lider Sivasspor’un 3 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor. Pazar günü Kasımpaşa deplasmanına çıkacak olan siyah-beyazlılar üst üste altıncı galibiyetini almayı hedefliyor. Ligdeki çıkışlarını sürdürmek isteyen teknik direktör Abdullah Avcı da bu konuda oyuncularına uyarılarda bulunuyor. Asıl hedef ise iki hafta sonra Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe derbisi...

İki maç çok önemli

Zorlu bir dönemi geride bıraktıklarını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, “Sezon başında çok sıkıntı çektik. Artık emeklerimizin meyvelerini toplama zamanı. Şampiyonluk yolunda taraftarlarla birlikte oluşturduğumuz sinerji bizim en büyük yardımcımız olacak. Hepiniz tecrübeli ve şu anki durumumuzun değerini bilecek futbolcularsınız” dedi. Süper Lig’de Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor ile yapacakları mücadelelerin çok büyük önem taşıdığını belirten Avcı, “Eğer iki maçımızı da kazanırsak Kadıköy’de Fenerbahçe ile yapacağımız maça lider olarak çıkacağımızı düşünüyorum. Şu anda bütün her şey bizim lehimize. Bu havayı kaybetmemeliyiz” diyerek oyuncularını motive etmeye çalıştı.

ARSENAL BIRAKMIYOR

Elneny endişesi

Beşiktaş’ta gözler Elneny’ye çevrildi. Kiralık olarak forma giyen başarılı orta saha oyuncusunun sezon sonunda takımda kalma ihtimali zor gibi görünüyor. Arsenal kulübü, Milan ve Valencia’ya Elneny’nin satılık olmadığını iletirken, Londra ekibinin gelecek sezonki kadroda Mısırlı futbolcunun yer almasını planladığı Ada basınında sık sık dile getiriliyor.

Atiba’ya özel sözleşme!

Siyah-beyazlılarda yedinci sezonuna giren Atiba Hutchinson için yönetim 1 yıl daha sözleşme teklifinde bulunmaya karar verdi. Sonrasında ise taraftarın sevgilisi olan yıldız futbolcudan kulüpte antrenör olarak devam etmesi istenecek. 36 yaşındaki oyuncunun da 1 yıl oynadıktan sonra antrenörlük yapma teklifine sıcak baktığı kaydedildi.



