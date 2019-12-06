Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Her fırsatta ocak ayındaki değişim mesajını vererek oyuncularını uyaran Fatih Terim bir yandan da bu süre içinde herkese ihtiyacı olduğunu belirtmişti. Ancak kupadaki Tuzla maçında ortaya konan kötü futbol bardağı taşıran damla oldu. Transfer politikasını kafasında aşağı yukarı çizmiş olan tecrübeli teknik adam kupa mücadelesi sonrası planlarında değişikliğe gitme kararı aldı. Bazı isimler için yıl sonuna kadar süre belirlemiş ve bu zaman zarfın içinde iyi yönde düzelme olması durumunda takımda kalmaları yönünde inisiyatif kullanacaktı. Fakat birçok oyuncu kendilerine altın tepside sunulan bu fırsatı Tuzla maçında tepmiş oldu. Yaşanan sakatlıklar sebebiyle zorunlu bir transfer listesi oluşturan Terim, Tuzla karşısında gördüğü tablo sonrası daha sert kararlar alacak.

Gidecekler belli oluyor

Özellikle tecrübelerine çok güvendiği isimlerin umursamaz, mücadeleden uzak oyunları sonrası Galatasaray kariyerleri sona ermek üzere. Bu isimlerin başında hiç şüphesiz ki Belhanda geliyor. Sezon başından beri bir türlü form tutamayan Faslı yıldıza Fatih Hoca her fırsatta destek olmuştu. Ancak artık Belhanda topun ağzında. Menajerini ile de yönetim görüşme kararı alarak gelen teklifleri değerlendireceklerini iletecekler. Benzer bir durumun içinde olan Nagatomo, Selçuk ve Ahmet’e de uyarı yapılacak. Ayrıca kiralık olarak kadroda bulunan Seri ve Emre Mor için de durum pek farklı değil. Bu iki isim de kendilerinden beklentilerin çok uzağında. Fakat Seri ve Emre’nin kulüpleriyle görüşme yapıldıktan sonra durumları netleşecek.

Madem formayı istemiyorsunuz

Biz de vermeyiz!

Tuzla maçı sonrasında “Demek ki formayı almak istemiyorlar” diyerek genç ve yedek oyunculara göndermede bulunan Fatih Terim, soyunma odasında sert çıktı. “Beni hayal kırıklığına uğrattınız” diyen Terim “Ben size bu maçın geleceğiniz açısından çok önemli bir fırsat olduğunu söylemiştim. Göstereceğiniz iyi bir performansla ligin geri kalanında formayı da kapabilirdiniz. Ancak siz ne yaptınız? Galatasaray formasının kıymetini bilmeyen, sahada o hırsı göstermeyen kimse benim gözümde de kıymetsizdir. Madem siz formayı istemediniz, biz de vermeyiz!” çıkışında bulundu.

Alanya hazırlıkları

Galatasaray, ligde cumartesi günü sahasında Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sakatlıkları düzelen Şener, Emre ve Lemina antrenmanın tamamına katılırken Babel ve Feghouli salonda çalıştı.

BÜYÜKLÜK İSİMLE OLMAZ

Gökhan Çıra’dan taş

Tuzlasporlu Gökhan Çıra, Galatasaray galibiyeti sonrası paylaşımıyla günün en çok konuşulan ismi oldu. “Telekom hatırası” notuyla sosyal medya hesabından Bütün takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Büyüklük isimle olmuyormuş. Bravo takım, tebrikler” diye mesaj yazan Gökhan’a Galatasaraylı taraftarlar “Rövanşta beş atarsak görürsün” karşılığını verdi.

EMLAK KONUT’LA ANLAŞMA TAMAM

G.Saray’a Florya müjdesi

G.Saray’da Emlak Konut’la anlaşma sağlandı. Sarı-kırmızılıların Florya Metin Oktay Tesisleri’nin yer aldığı araziyi Emlak Konut’a vadeli olarak 120 milyon TL ödeyerek geri alacağı öğrenildi. Başkan Mustafa Cengiz’in bu sabah Riva’da basın toplantısı düzenleyeceği ve sarı-kırmızılı camiaya müjdeyi açıklayacağı belirtildi.