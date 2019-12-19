Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray Kulübü’nün aralık ayı olağan divan kurulu toplantısı, Türk Telekom Stadında gerçekleşti. Toplantıda Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu ile pek yıldızı barışmayan Başkan Mustafa Cengiz yoktu. Divan Başkanı Hamamcıoğlu gündeme dair konuşurken hakemler konusunda dikkat çekici ifadeler kullandı. Hamamcıoğlu TFF Başkanı Nihat Özdemir, MHK Başkanı Zekeriya Alp, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve sarı-lacivertli kulübün başkanvekili Semih Özsoy arasında yapılan görüşmeye şahit olduğunu aktarırken “O gün aynı yerde bir randevum vardı. Şeytan azapta gerek ki, hepsini gördüm. Kurumsal tepki çok önemli. Kurumsal tepkilerde içerik kadar zamanlama da önemli” dedi.

Meydanı boş buldular!

Hamamcıoğlu “Eğer TFF Başkanı ve MHK Başkanı, özel sayılabilecek bir ortamda bir araya gelip tüm spor camiasını, futbol kulüplerini ilgilendirecek kararlar alıyorsa bundan sonra maçlarımızda yaşanabilecek hakem hataları kurgulanmış bir komploya, suça dönüşecektir. Bunun altından hiç kimse kalkamaz. Bunun hesabını, toplantıya katılan kişiler daha açık bir şekilde mutlaka vermeli. Türk futbol kamuoyunu bu şekilde yönlendirmeye kalkıyorlarsa, emeğe ve camialara büyük haksızlık vardır. Bunları, meydanı boş buldukları için yapıyorlar. TFF Yönetim Kurulu üyelerini, özellikle Galatasaray’ı temsil edenleri, kurullardaki üyelerini buna tepki göstermeye davet ediyorum. Bundan sonraki her türlü hakem hatasının altında bu toplantının sonuçlarını aramak en tabii hakkımızdır” dedi.

MAHKEMEYE BAŞVURU

Kayyum talebi!

Galatasaray’ın eski başkan adaylarından Hasan Ahmet Özdoğan ve Barış Cenk Akkaya’nın sarı-kırmızılı kulübe kayyum atanması için İstanbul 7. Sulh Hukuk Mahkemesine başvuruda bulundu. Hukuki dayanak olarak medeni hukukun 75. maddesinin gösterilerek yapılan başvuruda, mahkemeden seçimli genel kurul isteğiyle toplantının gerçekleştirilmesi talep edildi. Yapılan başvurunun kabul edilmesi durumunda Galatasaray Kulübü’nü seçime götürecek bir kişi kayyum olarak yetkilendirilecek.

KAYYUMA CENGİZ ÖFKESİ

Bu yapılan iflas demek!

Kayyum girişimine Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’den tepki geldi. “Kayyumun Galatasaray’a atanması hiç hoş bir şey değil. Kayyum demek bitmek demektir. Bitik, iflas etmiş, kendi yol yordamını bulamayan kuruluşlar, şirketler için olur. Galatasaray’ın öyle durumu yok” diyen Cengiz, “Galatasaray şu anda mali, idari, sportif olarak olabilecek en iyi noktadır. Ama anlatmadığımız, kayyumun dışında derin ve sıkı baskılar var. Onları da çözmeye çalışıyoruz. Talep eden kişiler bunu resmiyete döktü. Ama kayyum geldiğinde ne zaman seçim olacağı belli değil” sözlerini kullandı.

BORÇ AÇIKLANDI:

1,5 milyar lira

G.Saray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının, 30 Eylül 2019 itibarıyla net borcunun 1 milyar 569 milyon TL olduğu açıklandı. Divan’daki bilgilendirmede konsolide net borcun döviz cinsinden 253,7 milyon avro olduğu ifade edildi. Ekim ayındaki divanda borç, 30 Haziran 2019 itibarıyla 1 milyar 610 milyon 900 bin TL olarak duyurulmuştu.