Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Trabzonspor, Stoke City’nin Senegalli yıldızı Badou Ndiaye ile prensip anlaşmasına vardı. Süper Lig’de Osmanlıspor ve Galatasaray’da oynadıktan sonra İngiltere’ye giderek Stoke City forması giyen Ndiaye, Trabzonspor ile görüşmek için İstanbul’a geldi. Galatasaray’ın yeniden kadrosuna katmayı istediği Ndiaye için araya giren bordo-mavililer son dakikada bir pürüz çıkmazsa Senegalli yıldızla sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacak. Trabzonspor, bu transfer için geçen sezon Premier Lig’den bir alt lige düşen Stoke City’ye bir ücret ödemeyecek.

Ağaoğlu yalanlamadı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, dün Beylikdüzü’ndeki TS Club mağazasının açılışı sonrasında basın mensuplarının Ndiaye ile ilgili soruları karşısında girişimleri yalanmazken “Transfer dönemine daha uzun süre var. Bu tür konular kesinleşince KAP’tan gereken açıklama yapılır” cevabını vermekle yetindi. 29 yaşındaki futbolcu bu sezon İngiltere Championship’te 13 maçta forma şansı buldu. Geçen sezon Galatasaray’ın kiralandığı Ndiaye performansı nedeniyle eleştirilere konu olmuş ve sezon sonu Stoke City’e geri gönderilmişti.