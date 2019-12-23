Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligde bu akşam Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor, galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyor. Teknik direktör Ünal Karaman beklenmedik Denizlispor mağlubiyetinin ardından, Konyaspor maçı öncesinde işi sıkı tutuyor. Aykut Kocaman’ın takımının ligin güçlü takımlarından Başakşehir karşısında İstanbul’dan beraberlikle döndüğünü hatırlatan Karaman, “Çok dikkatli olmalıyız” uyarısında bulundu.

Lider Sivasspor’un puan kaybettiği, Fenerbahçe ile Beşiktaş’ın birbirleriyle oynadığı haftayı iyi değerlendirmeleri gerektiğini söyleyen Karaman “Hata yapma lüksümüz yok. Kalan iki maçı da kazanarak ikinci yarıya huzurlu girelim” dedi. İlk yarı boyunca farklı dönemlerde 15 oyuncusu sakatlık yaşayan bordo-mavili ekipte sakatlar kervanına bu defa da Hosseini katıldı. Bel spazmı geçiren İranlı oyuncu Konyaspor maçı kadrosuna alınmadı.



6 maçtır yenemiyor

Trabzonspor, Konyaspor deplasmanında son 6 maçta galip gelemedi. Bordo-mavililer maçı kazanarak bu kötü istatistiği bitirmek istiyor.



Karaman: 3

Kocaman: 1

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ile Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, teknik adamlık dönemlerinde 6. defa karşı karşıya gelecek. Geride kalan 5 maçta Karaman’ın galibiyetlerde Kocaman’a karşı 3-1’lik üstünlüğü bulunuyor. 1 karşılaşma ise berabere bitti. ks