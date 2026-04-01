Türk Telekom 5G’nin sunduğu “ultra düşük gecikme”, “yüksek hız” ve “eş zamanlı bağlantı” özelliklerinden faydalanarak hologram teknolojisi sayesinde merhum sanatçı Müslüm Gürses’i sahneye taşıdı.

CANAN ERASLAN - Bugün başlayan 5. nesil mobil iletişim teknolojisi öncesinde Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu’nda bir etkinlik düzenlenerek 5G’ye dair vizyon kamuoyu ile paylaşıldı. Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin’in ev sahipliği yaptığı etkinlikte, şirket 5G teknolojisinin yüksek hız, düşük gecikme ve eş zamanlı bağlantı gibi yenilikçi özelliklerine dikkati çekmek amacıyla sürpriz bir sahne gösterisi de düzenledi.

Gösteride merhum sanatçı Müslüm Gürses’in 5G tabanlı hologramıyla şarkıcı Sefo ve Fatma Turgut, 5G sayesinde kesintisiz sahnelenen düet gerçekleştirdi. Etkinlikte konuşan Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, 5G’nin Türkiye için bir teknolojiden çok daha fazlası olduğunu söyledi. 186 yıl öncesinde uzakları yakın kılmak amacıyla başlayan hikâyelerin Türkiye’yi geleceğe ulaştırma şiarıyla devam ettiğini söyleyen Ebubekir Şahin “Bu toprakların hafızasını, kültürünü ve tarihini genetik kodlarında taşıyan bir kurumuz. Dijital geleceği bu zengin miras ve teknoloji birikimimizle inşa ediyoruz. İlmek ilmek oluşturduğumuz dijital omurgayla Türkiye’nin her bir hücresine dokunan Türk Telekom olarak, bugün sadece yeni bir teknolojiye geçiş yapmakla kalmıyor, ülkemizi geleceğe taşıma yolunda yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz” şeklinde konuştu. Şahin, sağlıkta erişilebilirlik, eğitimde fırsat eşitliği, üretimde verimlilik ve enerjide tasarrufa imkân sağlayan 5G teknolojisinin, ekonomik ve sosyal ilerlemeyi hızlandıracak itici bir güç olduğuna inandıklarını dile getirdi.

Türkiye’nin dijital dönüşümü için 2005’ten bu yana 23 milyar doları aşkın yatırım yaptıklarını, son dört yıldır sektörün yatırım lideri olduklarını anlatan Şahin, sağlıktan sanayiye, tarımdan spora ve kültür sanata kadar farklı alanlarda 5G kullanım senaryolarını hayata geçirdiklerini anlattı. 5G’nin can damarı olan fiberle bağlı istasyon oranında dünya genelinin 2030 hedeflerini şimdiden aşmış bulunduklarını, 81 ilin her köşesine uzanan fiber ağla müşteri başına en yüksek kapasiteyle en kapsayıcı 5G deneyimini sunmaya hazır olduklarını anlatan Ebubekir Şahin, 2025’teki rekorlarını 2026’da da sürdürüeceklerini ifade etti. Türkiye’nin yüksek teknoloji ihraç etme hedefine katkı için grup şirketleri Argela ve Slikon Vadisi’ndeki iştiraki Netsia’nın 5G’de 70’in üzerinde uluslararası patenti bulunduğunu, şirket olarak 2025’te 921 patent başvurusunda bulunduklarını anlattı.



