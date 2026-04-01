24 yılın ardından tarihi zafer! Türkiye sokaklara döküldü
A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova’yla oynadığı maçı 1-0 kazanarak Dünya Kupası’na gitmeye hak kazandı. Galibiyet sonrası yurtta büyük sevinç ve coşku hakim olurken, vatandaşlar galibiyeti kutlamak için sokaklara döküldü.
A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova'yı 53'üncü dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun kaydettiği golle 1-0 mağlup etti.
Milli Takım, bu sonuçla Dünya Kupası'na gitmeye hak kazandı. 24 yılın ardından sona eren hasret, yurt genelinde büyük sevince neden oldu.
İSTANBUL
Karşılaşmanın sona ermesi ile birlikte İstanbul'da binlerce vatandaş kutlama için sokaklara döküldü.
KOCAELİ
Kosova-Türkiye mücadelesi, Kocaeli'de kurulan dev ekrandan izlendi. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde vatandaşlar, maç heyecanını Kent Meydanı'nda kurulan dev ekran karşısında yaşadı.
TRABZON
Kritik Kosova-Türkiye mücadelesi, Trabzon'da da kurulan dev ekranlardan izlendi. Trabzon'da A Milli Futbol Takımı'nın, Kosova'yı 1-0 yenerek Dünya Kupasına katılmasını vatandaşlar coşku ile kutladı.
ANKARA
Ankara'da, A Milli Futbol Takımı'nın Kosova'yı 1-0 yenerek Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etmesi coşkuyla kutlandı.
KAYSERİ
Kayseri'deki çok sayıda vatandaş, maçın ardından Sivas Caddesi’nde araçlarıyla korna çalarak tur attı. Bazı vatandaşlar ise Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı’nda toplanarak tezahürat yaptı.
ANKARA
Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri, Kosova-Türkiye maçını Devrim Stadyumu'na kurulan dev ekranlardan izlediler.
GAZİANTEP
A Milli Futbol Takımı'nın Kosava'yı 1-0 mağlup ederek 24 yıl sonra dünya kupası bileti alması Gaziantep'te konvoy oluşturan vatandaşlar tarafından coşkuyla kutlandı.
KASTAMONU
Kastamonu'da vatandaşlar, Kosova ile Türkiye arasında oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off final maçını, dev ekrandan takip etti. Milli takımın karşılaşmayı kazanmasının ardından izleyiciler sevinç yaşadı.
ERZURUM
Maçın bitiş düdüğünün çalması ile birlikte Erzurumlular sokaklara döküldü.
HOLLANDA
Öte yandan Hollanda’nın Rotterdam kentinde vatandaşlar , A Milli Takımın galibiyetini konvoy yaparak kutladı.
ALMANYA
Almanya'nın başkenti Berlin'de de A Milli Takımın galibiyeti böyle kutlandı.