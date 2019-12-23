Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

F.Bahçe taraftarları, Beşiktaş derbisine büyük ilgi gösterdi. Dev karşılaşma kapalı gişe oynandı. Maça giremeyen çok sayıda sarı-lacivertli taraftar derbi heyecanını yerinde izlemek için stat çevresinde kafelerde dev randevuyu takip etti. 90 dakikanın bitimiyle birlikte F.Bahçe taraftarları futbolcuları tribünlere çağırarak karşılıklı üçlü çekti. ‘Şampiyon Fener’ tezahüratları yeri göğü inletirken, ev sahibi futbolseverler zaferi stat etrafında davullu zurnalı marşlar söyleyerek kutladı.

> Geniş güvenlik

Derbi öncesi Kadıköy dev bir güvenlik çemberine alındı. Emniyet birimleri, sabahın ilk saatlerinden itibaren stat bölgesi ve çevre ilçelerde konuşlandı. E-5 kara yolu başta olmak üzere metro, metrobüs ve tren istasyonlarında polisler yer aldı. Güvenlik güçleri yollarda arkalı önlü nöbet bekledi. Polisler bileti olmayan taraftarları stadın etrafına yaklaştırmazken, stada girişlerde de 3 farklı kontrol noktası kuruldu.



MEŞALE YASAĞI

Stat çevresinde çok sayıda meşale satılması polisleri harekete geçirdi. Stada giren taraftarların içeri meşale sokmaması için hassas davranıldı. Birçok taraftar aldıkları meşaleleri girmeden yaktı ya da polisler tarafından çöpe atıldı.