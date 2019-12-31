Antalyaspor’da 15 Kasım'da teknik direktörlük koltuğuna oturan Tomas da kötü gidişata engel olamadı. Kırmızı-beyazlıların başında 6 maça çıkan, Tomas, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Düşme hattının içinde bulunan Akdeniz ekibinde yönetim, 43 yaşındaki antrenör ile yapılan görüşme neticesinde sözleşmenin karşılıklı feshine karar verdi. Kulübün kısa süre içinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.
Antalyaspor, Tomas ile yolları ayırdı
31.12.2019 - 11:08 | Son Güncelleme: 31.12.2019 - 11:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalyaspor’da, Hırvat teknik direktör Stjepan Tomas ile yolların ayrıldığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Antalyaspor,Tomas,
672174 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/672174.aspx
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5
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14
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6
9
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2
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S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
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Hatayspor
17
11
3
3
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36
2
Erzurum BB
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9
3
5
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3
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7
7
3
5
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Menemen Belediyespor
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3
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5
Akhisar Bld.Spor
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Ümraniye
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Adana Demirspor
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6
24
9
Balıkesirspor
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