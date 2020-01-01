Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig kulüplerinin merakla beklediği harcama limitleri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlendi ve resmi siteden duyuruldu. TFF Kulüp Lisans Kurulu, gerçekleştirdiği toplantıda Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı uyarınca Süper Lig kulüplerinin takım harcama limitlerinin artırılması ile ilgili şartları değerlendirdi. 2 Eylül 2019’da ilan edilen takım harcama limitleri, ikinci transfer ve tescil dönemi başlamadan revize edildi. Limitlere 2019-2020 sezonu için öngörülen yüzde 30’luk sapma oranı da eklendi.

Kulüpler ne yapacak?

En yüksek harcama hakkı 451 milyon lirayla G.Saray’ın oldu. Sarı-kırmızılıları 275 milyon lirayla Beşiktaş, 225 milyon lirayla F.Bahçe izledi. 100 milyon lira barajını aşan diğer kulüpler ise Başakşehir, Trabzonspor, Rizespor ve Alanyaspor’du. Şimdi asıl merak edilen kulüplerin ocak ayındaki transfer döneminde ne yapacağı? Mevcut giderlerin de dâhil edildiği bu yeni uygulamaya göre birçok kulübün eli kolu bağlı görünüyor. Ve limit artışında da puan silmeye kadar giden ciddi müeyyideler söz konusu.

LİMİT SIRALAMASI

KULÜP HARCAMA LİMİTİ (lira)

GALATASARAY 451 milyon

BEŞİKTAŞ 275 milyon

FENERBAHÇE 224 milyon

M. BAŞAKŞEHİR 179 milyon

TRABZONSPOR 126 milyon

Ç. RİZESPOR 121 milyon

A. ALANYA 100 milyon

YENİ MALATYA 97 milyon

GAZİANTEP 96 milyon

KASIMPAŞA 90 milyon

GÖZTEPE 88 milyon

GENÇLERBİRLİĞİ 84 milyon

ANKARAGÜCÜ 83 milyon

DG SİVAS 82 milyon

İH KONYA 83 milyon

Y. DENİZLİ 78 milyon

İM KAYSERİ 69 milyon

ANTALYASPOR 59 milyon