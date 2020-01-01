Süper Lig kulüplerinin merakla beklediği harcama limitleri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlendi ve resmi siteden duyuruldu.  TFF Kulüp Lisans Kurulu, gerçekleştirdiği toplantıda Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı uyarınca Süper Lig kulüplerinin takım harcama limitlerinin artırılması ile ilgili şartları değerlendirdi. 2 Eylül 2019’da ilan edilen takım harcama limitleri, ikinci transfer ve tescil dönemi başlamadan revize edildi. Limitlere 2019-2020 sezonu için öngörülen yüzde 30’luk sapma oranı da eklendi.

Kulüpler ne yapacak?
En yüksek harcama hakkı 451 milyon lirayla G.Saray’ın oldu. Sarı-kırmızılıları 275 milyon lirayla Beşiktaş, 225 milyon lirayla F.Bahçe izledi. 100 milyon lira barajını aşan diğer kulüpler ise Başakşehir, Trabzonspor, Rizespor ve Alanyaspor’du. Şimdi asıl merak edilen kulüplerin ocak ayındaki transfer döneminde ne yapacağı? Mevcut giderlerin de dâhil edildiği bu yeni uygulamaya göre birçok kulübün eli kolu bağlı görünüyor. Ve limit artışında da puan silmeye kadar giden ciddi müeyyideler söz konusu.

LİMİT SIRALAMASI
KULÜP    HARCAMA LİMİTİ (lira)
GALATASARAY    451 milyon    
BEŞİKTAŞ    275 milyon
FENERBAHÇE     224 milyon
M. BAŞAKŞEHİR    179 milyon
TRABZONSPOR    126 milyon
Ç. RİZESPOR     121 milyon    
A. ALANYA    100 milyon
YENİ MALATYA    97 milyon    
GAZİANTEP    96 milyon
KASIMPAŞA    90 milyon
GÖZTEPE    88 milyon
GENÇLERBİRLİĞİ    84 milyon
ANKARAGÜCÜ    83 milyon
DG SİVAS    82 milyon
İH KONYA    83 milyon
Y. DENİZLİ    78 milyon
İM KAYSERİ    69 milyon
ANTALYASPOR    59 milyon

 