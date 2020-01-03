Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İkinci yarı hazırlıkları için Antalya’ya gelen Beşiktaş, kampın ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yaklaşık 1,5 saat süren çalışmada, henüz takıma dahil olmayan Karius ve Vida yer almadı. Karius’un bu akşam, Vida’nın da yarın takıma dahil olacağı ifade edildi. Sakatlıkları süren Roco, Douglas ve Burak Yılmaz takımdan ayrı düz koşu yaparken, salonda çalışan Dorukhan Toköz ise daha sonra sahaya çıkarak fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Antrenman öncesinde teknik ekip, futbolcular ve Futbol A Takımı’ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ, toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Emre Kocadağ daha sonra takımın antrenmanını takip etti. Isınma koşularıyla başlayan antrenman daha sonra 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Dar alanda minyatür kalede pas çalışması gerçekleştiren futbolcular, soğuma idmanı yaparak antrenmanı tamamladı. Siyah-beyazlılar hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.