Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Harcama limitinin açıklanmasından sonra ara transferde yüksek maliyetli oyunculardan uzak duran Beşiktaş yönetimi, kadrodaki oyuncuları takasta kullanma yolunu seçti. Uzun süredir gündemde olan ve Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın da onay verdiği Guilherme transferinde çok müspet bir gelişme yaşandı. Yeni Malatyaspor’a, Brezilyalı futbolcuya karşılık olarak Tyler Boyd önerildi. ABD’li oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanmasına sıcak bakan sarı-siyahlı kulübün idarecileri, takasın gerçekleşmesi için topu takımın teknik direktörü Sergen Yalçın’a attı. Siyah-beyazlıların unutulmaz futbolcularından olan Yalçın’ın onay vermesi durumunda 28 yaşındaki yıldız futbolcu sezonun ikinci yarısında Beşiktaş formasını giyecek.

Ljajic’e yol görünecek

Siyah-beyazlı yöneticilerin, transferin gerçekleşmesi için Sergen Yalçın’a ricada bulunarak kolaylık sağlamasını istediği öğrenildi. Öte yandan F.Bahçe’nin de Guilherme için devrede olduğu biliniyordu. Ancak Beşiktaş’ın Boyd kozu daha ağır bastı. ABD’li futbolcunun da oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı bildirildi. Bu arada transferin tamamlanması durumunda Guilherme gibi 10 numara bölgesinde forma giyen Ljajic satış listesine konulacak. Sezon başında önceki yönetimin bonservisine 6,5 milyon avro ödediği; yıllık ücreti de 2,3 milyon avro olan Boşnak asıllı yıldızın maliyetinden kurtulmak isteniyor. Ljajic için şu anda kulübe resmî bir teklif gelmemiş olsa da İtalya Serie A ekiplerinden Bologna ve Parma’nın nabız yokladığı biliniyor.

Erdem Ümraniye’de

Beşiktaş’ın alt yapısından yetişen Erdem Seçgin, sezon sonuna kadar Ümraniyespor’a kiralık olarak transfer oldu. Kupa ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere çıktığı beş maçın ikisine ilk on birde başlayan 19 yaşındaki oyuncu, U-19 liginde ise altı maçta beş gol attı.

Hayali Devler Ligi

Sezonun ilk yarısında 7 gol, 6 asistlik performans sergileyen Guilherme, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Şampiyonlar Ligi’nde maça çıkmanın hayalini kurduğunu söylemişti.

KAMPIN İLK UYARISI

Daha hızlı paslaşın!

Sezonun ikinci yarı hazırlıkları için Antalya’ya giden Beşiktaş ilk antrenmanını yaptı. Abdullah Avcı çalışmayı sık sık durdurarak, oyuncularını daha hızlı paslaşmaları ve kendilerine alan açmaları konusunda uyardı. Öte yandan izili olan Vida ile Karius çalışmalara bugün katılalacak.

İDDİALARA CEVAP

Burak yuvada kalacak

İtalyan basınında çıkan haberlerde Burak Yılmaz’a, Fiorentina ve Lazio’nun talip olduğu iddia edilmişti. Golcü oyuncunun menajeri yaptığı açıklamada “Burak, İtalya’ya tatil için gitti. Orada hiçbir görüşmesi olmadı. En az bir sene daha Beşiktaş forması giyecek” dedi.

İNDİRİM İSTENİYOR

Cyle Larin pazarlığı

Sezon başında, Zulte Waregem’e kiralanan Cyle Larin için pazarlık başladı. Belçika ekibinin, 2,5 milyon avro satın alma opsiyonunda indirim istediği ve görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Bu sezon Belçika ekibi ile 24 maça çıkan Larin, 9 gol atarken 8 de asist yaptı.