Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bordo-mavililerde başkan Ahmet Ağaoğlu önceki gün açıklamalarda bulunmuş ve sürpriz bir ayrılıkla sonuçlanan teknik direktör Ünal Karaman ile ilgili soru işaretlerini gidermeye çalışmıştı. Özetinde Trabzonspor’a operasyon yapıldığı işaret edilirken yeni teknik adam konusunda da yardımcı antrenör Hüseyin Cimşir işaret edildi. Başkan 12 yaşından bu yana kulübün içinde olan ve Trabzonspor camiasını yakından tanıyan, beklentileri bilen Hüseyin Hoca için bunun önemli bir fırsat olduğunu vurguladı. Bir numara yapılan Cimşir ile şimdilik yola devam edilecek.

İstim üzerinde olacak!

İyi sonuçlar alınması hâlinde problem yok! Ancak muhtemelen kötü sonuçlara göre B planı da belirlenecek. Hoca adayları hazırda tutulacak ve neticelere göre anında müdahale yapılıp teknik adam değişikliğine geçilecek. Öte yandan bordo-mavili takımın başına geçen Hüseyin Çimşir’in ekibi yavaş yavaş şekilleniyor. Son olarak Erzurumspor’da görev yapan teknik adam Muzaffer Bilazer ile yardımcı hocalık için anlaşıldı. Kaleci antrenörlüğünde Metin Aktaş, kondisyonerlikte ise Gökhan Kandemir görevlerini yürütmeye devam edecek.