Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Son yılların finansal anlamdaki en sıkıntılı günlerini yaşayan Beşiktaş’ta kriz giderek büyüyor. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler, göreve geldikten sonra her fırsatta yaptığı açıklamalarda, Fikret Orman döneminde yapılan harcamaların kulübü bataklığa ittiğini ifade etmişlerdi. Şu anki tabloda durum oldukça vahim. TFF tarafından açıklanan harcama limitine göre Beşiktaş’ın satmadan transfer yapabilmesi çok zor. Yönetim transfer yapsa da bu defa da diğer branşlardan ve Kartal Yuvası’ndan büyük tepki görecek. Çünkü futbolculara 17 milyon avroluk ödeme yapılırken basketbol ve voleybol takımı oyuncularının hesaplarına tam üç aydır para yatmış değil. Kartal Yuvası çalışanlarının hâli de içler acısı.

Sıkıntı büyük

Personel tam beş ay para bekledikten sonra geçtiğimiz günlerde sadece bir maaşın yarısını alabildi. Amatör branşlarda Beşiktaş’ın ismi neredeyse yok olmaya yüz tutmuş durumda. Erkek voleybol takımının malî sıkıntılar sebebiyle faaliyetleri durdurulmuştu. Kadın voleybol takımı da aynı akıbete uğramak üzereydi ki THY’den gelen oyuncu desteği sayesinde takım şimdilik ayakta. Erkek basketbol takımının yıldızı Jordan Theodore maaşını alamadığı için sözleşmesini feshedip takımdan ayrılmıştı. Aylardır para bekleyen diğer oyuncuların da verilen sözlerinin tutulmaması sebebiyle önümüzdeki maçlara çıkmama kararı almayı planladıkları öğrenildi.



Özel misafirler!

İdmanı 15 Temmuz darbe girişimde şehit düşen vatandaşlarımızın yakınları ve bir grup taraftar ziyaret etti. Teknik Direktör Abdullah Avcı ve futbolculara çiçek verildi.



Taktik çalıştılar

Kara Kartal, ligin ikinci yarısına Antalya'da hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar dünü çift idmanla geçirdi. 1.5 saat süren akşam çalışması basına kapalıydı. Yönetici Emre Kocadağ'ın da izlediği antrenmanda pas, 5’e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları gerçekleştirildi. İdman yarım sahada yapılan çift kale taktik maçla sona erdi.



“Şimdi yanlış anlaşılır”

Nusr-et’e giderdik ama...

Beşiktaş’ın basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Umut Şenol, geçtiğimiz günlerde para alamadığı gerekçesiyle isyan eden basketbolcularla yaptığı görüşmede, “Kimsenin Beşiktaş’ta parası kalmaz merak etmeyin. Şimdi sizi Nusr-et’e yemeğe götürürdüm ama para yokken yanlış anlaşılır” dediği öğrenildi.



Guliyev İDMANDA!

Beşiktaş’ın idmanı sırasında sahanın hemen yanındaki koşu pistinde dünya ve Avrupa şampiyonu millî atlet Ramil Guliyev de antrenman yaptı.