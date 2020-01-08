Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'un teknik direktörü Hüseyin Cimşir, 0-0 berabere biten Bursaspor maçının ardından transfer konusunda sorulan soruyu cevapladı.

Hüseyin Çimşir, transfer gündeminin en çok konuşulan isimlerinden Anderson Talisca ile ilgili, "Talisca herkesin bildiği bir oyuncu. 21-22 yaşında ekonomisini düşünerek, İngiltere kariyeri olabilecekken farklı amaçla Çin'e gitti. Talisca gibi bir oyuncuyu herkes ister ama hayal olarak görüyorum. Şunu net söylüyorum. Oyuncu katmak için oyuncu katmayacağım. Mevcutlara alternatif olacak, kalitesi üstün oyuncu bulursam almak için bunu yönetim kuruluna söylerim. Şartlar neyi gösterir bilemiyorum." açıklamasını yaptı.