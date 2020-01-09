Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın bu sabah yaptığı antrenmanda Adem Ljajic sakatlanarak idmanı yarıda bıraktı. Antrenmanın son bölümünde gerçekleşen çift kale maç sırasında geriye doğru hamle yaptığı sırada çime takılan ve sol ayak bileği burkulan yıldız oyuncu bir anda yerde kaldı. Sağlık ekibinin anında müdahale ettiği Ljajic, sahadan yardım alarak çıktı.

İdmanı takip eden Asbaşkan Emre Kocadağ, Ljajic'in sahadan çıktığı sırada yanına giderek durumunu sordu. Adem Ljajic ise iyi olduğunu belirtirken otele gitti.



Yıldız oyuncunun son durumu yapılacak olan tetkiklerden sonra netlik kazanacak.