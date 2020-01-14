Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ali Koç’un önceki gün yaptığı açıklamalara sert cevap verdi. Koç’un “Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ne kadar kötü olduklarından bahsediyordu, iflastan bahsediyordu, Mayıs ayında rahatladıklarını söyledi. O arada ne oldu bilmiyorum. Bankalar Birliği sistemi sırtını devlete dayamış olan Trabzonspor için yapılmış. Ahmet Ağaoğlu’na soruyoruz, kimler sizden loca aldı, ne kadar verdi? Türkiye’de en pahalı localar bizimdir, gelin gelirleri karşılaştıralım” şeklindeki sözlerini değerlendiren Ağaoğlu “Hayatlarını gizli, örtülü işlerle sürdüren insanların fikirleri bunlar” ifadelerini kullandı.

Bilgiler KAP’ta duruyor

Başkan Ağaoğlu “Trabzonspor’un bütün gelir ve giderleri kamuoyuyla paylaşılıyor. Kulüp sitesinden 14.61’de açıklama yapacağız. Yazılı olarak ellerine vereceğiz ki iyice anlasınlar! Bu söylemleri ortaya atanlarla alakalı olarak suç duyurusunda bulunduk. Maddi herhangi bir şey söz konusu değil. KAP bildirimleri alt alta konulursa ne olduğu ortaya çıkacak. ‘Örtülü’den para almadık. Bugüne kadar herhangi bir kulübün adını alarak eleştiri yaptığımıza şahit oldunuz mu? Mücadelemiz sahada. Futbolu yedi sene öncesine çekmeye çalışanların yazmış olduğu senaryoda yer almayacağız” vurgusunda bulundu.

Hayatları örtülü, gizli…

Salvolarını sürdüren Ağaoğlu “Yıllarca hayatları örtülü, kapalı ve gizli icraatlarla sürdüren insanların bakış açıları. Bir bakanın veya ülkenin cumhurbaşkanın veya herhangi bir milletvekilinin bir kulüple yapmış olduğu işlem eğer dönüp paraya bağlanıyorsa, bunlar belirli amaçlarla çıkarılmış söylemlerdir. 51 milyon deniyor... Kesinlikle ve kesinlikle maddi herhangi bir şey söz konusu değil. Biz bir oyuncu transfer ettiğimizde oyuncuya, menajerine, kulübüne ödenecek para taksitleri dâhil olmak üzere gelirlerimiz, bağımsız denetleyiciler tarafından hazırlanmış raporlarla birlikte KAP’ta var” dedi.

KAVGA ÇALIŞTAYI

Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı Ankara’da başladı. Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu “Meclis’imiz, Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasası’yla ilgili konuyu yakın bir zamanda gündemine alacak” dedi. Kasapoğlu “Sporun rehabilite eden ruhunu nasıl ortaya çıkaracağız. Gerek idari gerekse mali problemleri çözme adına, ortak akılla çözümlerimizi, yol haritamızı belirlemiş olacağız” dedi.

Herkes samimi olsun

TFF Başkanı Nihat Özdemir “Mali kriterler konusunda önemli adımlar attık. Spor kulüplerimizin bir kanuna ihtiyacı olduğu ortada” derken Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil “Problemleri herkesin samimiyetle masaya koyması gerekiyor” ifadelerini kullandı. Spor kulüplerinin problemlerine çözüm bulmak adına düzenlenen çalıştay ise demeç savaşlarına döndü.

Aziz Nesin’lik bir hikâye…

∂ Trabzonspor Kulübü resmî siteden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a cevap verdi. Bordo-mavili kulüp, Aziz Nesin’in Gol Kralı romanından örnek vererek Ali Koç’a gönderme yaptı. Açıklamada “Bugün, gücünü yalnızca ekonomik üstünlüğünden alanların, tıpkı Aziz Nesin’in Gol Kralı romanındaki gibi sahip olduğu zenginlikle futbolcu dahi olabileceğini sanan ‘Sait Hopsait’ler devrinin sonuna gelinmiştir” ifadeleri yer aldı.

Çaresizliğin dışa vurumu

Trabzonspor’un TFF’nin kulüp lisans talimatlarına ve Bankalar Birliği yapılandırmasında kurallara riayet ettiği için âdeta suçlandığı belirtilen açıklamada “Trabzonspor için kurgulanmış model’ sözleriyle oluşturulmak isteyen algı, kuralları kendi hesap ve çıkarlarına uygun düzenlemeye alışmış şahısların, artık iflas eden bir düzen karşısındaki çaresizliklerinin dışa vurumudur!” denildi.