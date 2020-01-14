Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş’a kötü haberler gelmeye devam ediyor. Federasyon’un harcama limitini değiştirmemesi sebebiyle elinde transfer için para kalmayan siyah-beyazlı yönetim ‘Tam mutlu oldum’ derken Lens’ten gelen haberle sarsıldı. Antalya kampındaki hazırlık maçında sakatlanan Hollandalı futbolcunun dün MR’ı çekildi. Sakatlığın ciddi olmaması bekleniyordu ancak Lens’in sahalardan en az bir ay uzak kalacağı bildirildi. Böylece Suudi Arabistan’ın en-Nassr takımı da bu transferden şimdilik vazgeçti. Eğer Lens satılmış olsaydı, oyuncunun yarım yıllık ücret dâhil 2,3 milyon avroluk transfer bütçesi oluşacaktı. Oyuncu satmadan transfer yapamayan Beşiktaş’ın bir diğer umudu ise Âdem Ljajic’ti. Sezon başında Boşnak asıllı oyuncuyla ilgilenen İtalyan kulüpleriyle temasa geçildi.

İngilizler istiyor

Ancak Ljajic’e talip çıkmayınca yönetim bir defa daha büyük hayal kırıklığına uğradı. Beşiktaş’ın bonservis geliri elde edebileceği oyunculardan biri de Vida’ydı. Hem yönetim hem de teknik heyet Hırvat stoperin satışına sıcak bakmıyordu ancak şartlar şu anda siyah-beyazlıları iyice zorlamış durumda. İngiltere’den Newcastle United ve Aston Villa’nın 30 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak istediği biliniyor. Siyah-beyazlı yönetim de bu satıştan en az 5 milyon avroluk gelir bekliyor. Vida’nın 3 milyon avroluk senelik ücretinin yarısı da hesaba katıldığında bonservis geliriyle birlikte transfer bütçesine 1,5 milyon avro daha eklenmiş olacak.

FEDA İSTENECEK

Görüşmeler başlıyor

∂ Harcama limitine çözüm bulmak için arayışta olan Beşiktaş yönetimi, mevcut kadrodaki oyuncuların yıllık ücretlerinde indirim isteyecek. Görüşmelerin Bş. Bld. Erzurumspor maçından sonra başlayacağı öğrenilirken, siyah-beyazlı futbolcuların vereceği cevap merakla bekleniyor.

MAL BEYANI İSTEDİ

Çebi’den yeni hamle

∂ Göreve geldiğinden bu yana şeffaflık vurgusu yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kendisi dâhil bütün yönetimin mal beyanında bulunmasını istedi. Fikret Orman döneminde çıkan dedikoduların önüne geçmek isteyen Çebi, maddi anlamda yaşanan olası usulsüzlüklere son vermeyi amaçlıyor.