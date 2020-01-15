Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı devam ediyor. Oturumun öğle arasında TFF Başkanı Nihat Özdemir açıklamalarda bulunurken, kulüplerin dernek ve şirket statüsünde yönetilmesiyle ilgili olarak, “Ben TFF olarak karşımda tek bir yapı görmek istiyorum. Dernekse dernek, şirketse şirket. Ama bunun nihai kararını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) verecek” diye konuştu.

Yasa meclise geliyor

Spor Çalıştayının çok yararlı geçtiğini söyleyen Özdemir “Türk futbolunda yaşanan bütün problemler ve neler yapabileceğimiz konusunda önemli oturumlar yaptık. Bütün liglerin kulüplerini, neredeyse tamamına yakınını başkanları temsil etti. Çok önemli kararlar alacağımıza ve önemli bir yol haritasına ulaşacağımıza inanıyorum’’ diye konuştu. Özdemir Kulüpler Yasası’yla ilgili olarak da ‘’Tahmin ediyorum önümüzdeki aylarda yasa Meclis’e gelecek ve kulüpler buna göre yönetilecek” dedi.

MEHMET SEPİL:

Çok yararlı bir çalışma

∂ Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil “Çok yararlı bir çalışma oldu. Bütün liglerdeki kulüplerimiz aynı masada Türk futbolunun problemlerini tartıştı. Uzun yıllar sonra bir araya gelmenin ve herkesin görüşlerini ifade etmesinin çok büyük faydası var. Buradan çok iyi sonuçların çıkacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

BAKAN KASAPOĞLU:

Problemlerle yüzleştik

∂ Spor Çalıştayı’na ev sahipliği yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu “Problemleri hatalarla yüzleşerek çözeceğiz’’ dedi. Kasapoğlu “Kronikleşen problemlerin konuşulması, masaya yatırılması çok yararlı oldu. Türkiye’yi sporda güçlü bir gelecek bekliyor. Hep birlikte bu yolu yürüyeceğiz” dedi.

“Siyaseti karıştırmayın”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve komisyon üyelerini kabul etti. Erdoğan’ın kabul sırasında kulüp başkanlarına “Siyaseti gündelik problemlerinize karıştırmayın. Eğer bir derdiniz varsa kendi içinizde çözün” ifadelerini kullandığı öğrenildi.