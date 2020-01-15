THY Euroleague’de çift haftanın ikinci devresi heyecanı yarın ve 17 Ocak Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Ligde 20. haftanın açılış müsabakasında Khimki Moskova evinde Real Madrid ile karşılaşacak. Türk takımları bu hafta karşılaşmalarını evinde oynayacak. Fenerbahçe, yarın İspanyol ekibi FC Barcelona ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda karşı karşıya gelecek. Lider Anadolu Efes de cuma günü Fransız temsilcisi Asvel Lyon-Villeurbanne ile Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynayacak. Hafta Panathinaikos ile Zalgiris Kaunas arasında oynanacak mücadele ile sona erecek.
THY Euroleauge’in 20. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
Yarın
20.00 Khimki Moskova - Real Madrid
20.45 Fenerbahçe Beko - FC Barcelona
22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - AX Armani Exchange Milano
17 Ocak Cuma
20.00 Zenit Saint Petersburg - Valencia Basket
20.00 CSKA Moskova - Baskonia Vitoria-Gasteiz
20.30 Anadolu Efes - Asvel Lyon-Villeurbanne
21.00 Kızılyıldız - ALBA Berlin
21.30 Olympiakos - Bayern Münih
22.30 Panathinaikos - Zalgiris Kaunas