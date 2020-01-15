Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzurumspor ile Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan mücadeleyi BB Erzurumspor 3-2 kazandı ve çeyrek final için avantajı elde etti.

BB ERZURUMSPOR 3-2 BEŞİKTAŞ

GOL: 12' Hasan Ayaroğlu, 35' N'Koudou(P), 67' Oltan Karakullukçu, 88' Caner Erkin, 90+1' İbrahim(P)

İlk yarı sonucu: 1-1

STAT: Kazım Karabekir

SAAT: 18:30

HAKEM: Koray Gençerler

YAYIN: A Spor

İLK 11'LER

BB ERZURUMSPOR: Kayacan, Osman, Merthan, Hasan, Ba, Batuhan, Yusuf Emre, İbrahim, Juju, Rashad, Oltan

BEŞİKTAŞ: Karius, Vida, Ruiz, Caner, Rebocho, Elneny, Necip, Diaby, Oğuzhan, N'Koudou, Umut Nayir