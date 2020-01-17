Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’de bir dönem kapandı. Başkan Ali Koç’un büyük umutlarla göreve getirdiği, kariyeri tartışmalı Fransız sportif direktör Damien Comolli’nin Türkiye macerası bir buçuk sezon sürdü. Simon Falette transferine taraftarlar sosyal medyada büyük tepki gösterince Tweetter hesabı açıp “Benim bu işle alakam yok, onu Başkan aldırdı” çıkışında bulunması Comolli’nin başını yedi. Fransız futbol adamı dün öğlen saatlerinde istifasını sunarak sarı-lacivertlilerle yollarını ayırdı. Ancak göreve geldiği günden beri yaptığı her hamle eleştirilmesine rağmen koltuğu koruyan Comolli’nin ipini bizzat bugüne kadar arkasında duran Başkan Ali Koç’un çektiği söyleniyor. Belek’te düzenlediği basın toplantısında Comolli’nin sosyal medya çıkışı için “Özgür açıklamaya inanıyorum” diyen Koç, 1907 Derneğinde yaptığı konuşmada ise Fransız’ın Twitter hesabı açmasından rahatsız olduğunu ifade etmişti.

İpini Başkan çekti

Damien Comolli’yle yolların ayrılacağının ilk sinyali ise 9 Ocak’ta yaptığı paylaşımın ardından yardımcısı Selinay Gürgenç’in görevden alınmasıyla başlamıştı. Belek’te “Biz hemen karar vermeyiz, bekleriz, düşünürüz” diyen Başkan Ali Koç, bu görevden alma operasyonundan sadece dört gün sonra Fransız’ın istifasını isteyerek konuya nokta koydu. Kulüpten yapılan açıklamayla Comolli’nin istifası resmiyet kazanırken kendi rızasıyla görevden ayrılmış olmasına rağmen Fransız’ın mali olarak bütün haklarını aldığı da gelen haberler arasında. Tweet konusu taşan damla olsa da Comolli’nin bardağı dolduran icraatları çok daha öncesine dayanıyor. Transfer başarısızlıkları bir yana özellikle bu sezon teknik direktör Ersun Yanal’a yönelik eleştirileri, çalışanlarla ilişkilerindeki gerginlik Fransız’ın sonunu hazırlamış oldu.

44 milyonluk enkaz!

Fenerbahçe’deki bir buçuk sezonunda 29 transfer gerçekleştiren Damien Comolli’nin icraatları genellikle fiyaskoyla sonuçlandı. Slimani, Benzia, Andre Ayew, Diego Reyes, Frey, Zanka, Miha Zajc, Victor Moses ve Adil Rami hamleleri hem sportif hem de ekonomik olarak sarı-lacivertlilere kâbus yaşattı. İlk sezonunda transfer ettiği 16 oyuncudan yedisiyle yollar ayrılırken, kalanlar da kulübeye mahkûm oldu. Yenilerden Zanka, Allahyar, Rami ve Mevlüt de hayal kırıklıklarına eklendi. Yaptığı transferler sebebiyle sarı-lacivertlilere kulübün kasasından toplam 44 milyon avro çıkaran Comolli, satışlardan ise 41,2 milyon avro gelir getirdi. Ancak Comolli’nin yüksek fiyata sattığı isimler Josef, Giuliano, Fernandao ve Elif gibi genelde eski yönetim döneminde takıma katılan oyuncular oldu.

Emre kravat takacak!

Comolli’nin görevleri geçici olarak Selahattin Baki’ye bırakılırken kulislerde Emre Belözoğlu ismi dolaşmaya başladı. Taraftarlar Alex’in göreve getirilmesi için mesajlar yağdırırken Başkan Ali Koç’un sezon sonunda Emre’yi bu göreve getireceği öğrenildi.

COMOLLI’NİN TRANSFERLERİ

2018/19: 16 Transfer

Jailson: 4 milyon €

Miha Zajc: 3,5 milyon €

Tolgay Arslan: 3,2 milyon €

Harun Tekin: 2,75 milyon €

Michael Frey: 2,6 milyon €

Berke Özer: 2,5 milyon €

Slimani: 1,5 milyon €

(kiralık)

Barış Alıcı: 1,5 milyon €

Ferdi Kadıoğlu: 1,4 milyon €

Sadık Çiftpınar: 750 bin €

Diego Reyes

Serdar Aziz: 2,1 milyon €

Tolga Ciğerci:

Andre Ayew: 1,2 milyon €

Yassine Benzia

Moses: 3 milyon € (kiralık)

Toplam: 26,8 milyon €

Gidenler

1- Josef: 12 M€

2- Giuliano: 10,5 milyon €

3- Fernandao: 2,55 milyon €

4- Aatif

Toplam: 25,05 milyon €

2019/20 Sezonu

Gustavo: 6 milyon €

Muriqi: 3,5 milyon €

Deniz: 2,5 milyon €

Zanka: 2,00 milyon €

Altay: 1,5 milyon €

Allahyar: 750 bin €

Adil Rami

Mevlüt Erdinç

Emre Belözoğlu

Max Kruse

Rodrigues 2 milyon €

(kiralık)

Yasir Subaşı 1 milyon TL (Kayserispor’a kiralandı)

Simon Falette

(Comolli ben almadım dedi)

Toplam: 17,25 milyon €

Gidenler

1- Eljif Elmas: 16 milyon €

2- Yasir Subaşı: 170 bin €

3- Diego Reyes

4- Neustadter

5- Valbuena

6- Mehmet Topal

7- İsmail Köybaşı

8- Martin Skrtel

9- Şener Özbayraklı

10- Roberto Soldado

Toplam: 16,2 milyon €

ESKİ TERCÜMAN SEVİNDİ

Sıra sana da geldi!

∂ Fenerbahçe’nin eski tercümanı Deniz Sarıtaç, Comolli’nin ayrılığını kutladı! Sarıtaç “Çalıştığın ülkeyi küçümse, insanlara iftira at. Eksikliğin anlaşılmasın diye iş bilen herkesle çatış. Bir gün sana da gelecekti sıra. Güle güle” sözleriyle Damien Comolli’ye ateş püskürdü.